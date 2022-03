Sebastiano Somma ospite del cinema teatro Impero

Dove cinema teatro Impero Indirizzo non disponibile

Quando Dal 05/03/2022 al 06/03/2022 18 e 20

Prezzo BRINDISI - La rassegna “Inverno Cinematografico” al Cinema Teatro Impero di Brindisi continua il 5 e 6 marzo con “Una sconosciuta”, per la regia di Fabrizio Guarducci con Sebastiano Somma, spettacoli ore 18 e 20. L'attore Sebastiano Somma sarà presente a entrambi gli spettacoli di sabato 5 marzo per presentare il film e incontrare il pubblico. Il film è ambientato in una cittadina dal glorioso passato, ormai desertificata, nella quale appare improvvisamente un’affascinante donna misteriosa, bellissima. La sua presenza suscita le più diverse reazioni e commenti fra i cittadini ed gli avventori del bar che è solita frequentare in orari precisi. Il suo silenzio, enigmatico, riesce a tirar fuori spontaneamente dalle persone lati a loro stessi sconosciuti. Senza parlare, con il solo sorriso e la forza dello sguardo, invita coloro che vengono in contatto con lei a una serena riflessione introspettiva. E a trovare dentro se stessi una risposta alle loro domande. Improvvisamente, come era arrivata nella cittadina, senza che nessuno sapesse da dove, dopo aver restituito emozioni e risvegliato la vita della piccola comunità, della Sconosciuta si perdono le tracce. Lentamente ma in maniera quasi inesorabile, la città torna alla vita di sempre e i suoi abitanti riprendono a incontrarsi e dialogare. Resta in primo piano la figura della Sconosciuta che, con la sola sua presenza, ha illuminato di senso la comunità. Ma chi è la misteriosa figura femminile? Quale può essere la sua storia? Quale il suo segreto? Trailer: https://bit.ly/35CMAWb Costo biglietti: 6,00 € intero / 4,50 € ridotto (under 8 e over 65y), il botteghino apre mezz'ora prima della prima proiezione. L’accesso agli spettacoli sarà consentito solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.