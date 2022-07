Un premio eolo a teatro madre festival:  appuntamento con Esterina centovestiti 

C’è grande attesa per il ritorno a Teatro Madre Festival di Daria Paoletta, attrice, regista e fondatrice della Compagnia Burambò, una delle più apprezzate compagnie di teatro di figura in Europa. Reduce della vittoria del premio “Eolo Awards 2022”, Daria Paoletta, sabato 16 luglio (h. 21), porterà nell’anfiteatro del Parco Archeologico di Santa Maria di Ostuni, “Esterina Centovestiti”, (spettacolo tout public, dai 6 anni), per la regia di Enrico Messina, premiato come “Miglior Spettacolo di Teatro per infanzia e giovani”.

“Esterina Centovestiti entra nelle viscere dell’infanzia attraverso gli occhi curiosi della protagonista, Lucia Ghibelli, così capaci di cogliere in una scuola elementare tutte le diversità del mondo, quelle giuste e buone, quelle ingiuste e insensate…”: con queste parole la giuria del Premio Eolo ha sancito la vittoria di questo spettacolo che racconta una storia di scuola e di crescita, che tutti conosciamo per aver attraversato quell’età fragile e tumultuosa in cui ci si affaccia al mondo.

Esterina Centovestiti ci riporta in una classe di V elementare, dove tra i banchi di scuola Lucia è alle prese con l’arrivo di una nuova compagna cui per condizione economica ed estrazione sociale, sembra negata la possibilità di scegliere la propria vita e che, come sempre accade nelle dinamiche infantili ed adolescenziali, viene per questo emarginata e schernita. Esterina ha il corpo grande, le mani rovinate, parla in modo strano, ha il colletto del grembiule sempre stropicciato e indossa sempre gli stessi pantaloni… eppure dice di avere 100 vestiti nell’armadio. Il cuore in tumulto, la piccola Lucia comincia ad affrontare le prime preziose domande su come ci si debba porre davanti alla prepotenza di chi non è capace di manifestare accoglienza e comprensione. Le vicende della storia mettono in luce le gioie e i dolori, le riflessioni più intime, i perché inspiegabili di quell'età fragile e potente al tempo stesso; quei perché cui solo il tempo saprà, infine, dare una risposta e che si rivelano fondamentali per la crescita di una bambina di dieci anni. Una narrazione non prevedibile, in cui il bullismo fa solo capolino, che appassiona e coinvolge lo spettatore bambino e quello adulto che si riconoscono nella protagonista della storia perché tutti in classe, almeno una volta, l’abbiamo incontrata Esterina.

Ma Teatro Madre Festival non è solo spettacolo dal vivo: sempre sabato 16 luglio, alle ore 18.00, i più piccoli potranno partecipare alla “Caccia al tesoro ... Teatro Madre in area archeologica”, una entusiasmante caccia al tesoro organizzata dal Circolo Arci “Mariella Leo” di Crispiano, per avvicinare in modo divertente i bambini al mondo dell’Archeologia e della Storia, con indovinelli, quiz, momenti creativi e ludici per andare alla scoperta dell’area Archeologica di Santa Maria d'Agnano, dei suoi angoli segreti e della vita e delle abitudini degli abitanti che vivevano qui. Entrambi gli appuntamenti sono rivolti a bambini e bambine dai 5 ai 12 anni.

Alle 19.30, infine, sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite, a cura di Pamela Viaggi di Ostuni, alla Grotta in cui è stata rinvenuta la ‘Madre’ di Ostuni e altre due sepolture preistoriche. Immancabili, infine, le proposte culinarie creative e colorate proposte nell’area food da Raparossa Cucina Naturale.

Teatro Madre, con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, è ideato e realizzato da Armamaxa/PagineBiancheTeatro, insieme al Museo Civico di Ostuni, promotore del festival, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Ostuni.

Per maggiori info e dettagli sugli spettacoli: www.paginebiancheteatro.it

Botteghino e info utili

Biglietto unico non numerato: euro 6. Formula Benvenuti nonni: il nonno o la nonna che accompagna a teatro i nipotini ha diritto a 1 ingresso omaggio.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.

La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069. In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it