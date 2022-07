Presentazione libro, pastasciutta antifascista e teatro civile chiudono i Campi della legalità

BRINDISI - Ti racconto l’antimafia fra presentazioni di libri, pastasciutta antifascista e teatro civile. Dopo una settimana di incontri, laboratori esperienziali e visite guidate si chiudono i Campi della Legalità. L'appuntamento è per venerdì 15 luglio nella splendida cornice della pineta della Cooperativa sociale Eridano a Brindisi, strada per Betlemme, 6, sede anche di Brio Unsual Camp.

Si inzia alle 19 con la presentazione del libro di Adelmo Cervi ‘I miei sette padri’ con la partecipazione, insieme all’autore, di Lorenzo Mazzoli - Spi Cgil Nazionale, Antonio Macchia - Cgil provinciale, Donato Peccerillo - Anpi provinciale e Vincenzo Catamo - Arci Brindisi.

A seguire un anticipo di "Pastasciutta Antifascista e per la Pace" per ricordare quel 25 luglio del 1943 quando la famiglia Cervi decise di festeggiare un momento di Pace dopo 21 anni di dittatura fascista distribuendo in piazza a Campegine pasta alla popolazione.

A chiusura della serata e di questa edizione dei Campi della Legalità 2022, lo spettacolo Biondedamare, di Angelo De Matteis, nato e sviluppato durante l’ultima edizione dei Campi della legalità 2019 che ritornano dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, grazie al sostegno di Arci Brindisi, gli spazi del Salento Fun Park di Mesagne e della scuola primaria Falcone-Handersen di Mesagne.

Biondedamare è un racconto teatrale che parla dell’infatuazione di un ragazzino per una ragazza discesa dal Nord per le vacanze estive, ma soprattutto per la malavita e i suoi codici di comportamento, per i contrabbandieri e il loro modo eclatante di stare al mondo. Un tuffo nella memoria recente del terriotorio salentino fra fatti di cornaca nera e ricordi autobiografici che, col tempo, sembrano quasi svanire ma che è un dovere civile continuare a ricordare.

Biondedamare: Testo e interpetazione Angelo De Matteis; Consulenza scene e audio Giuseppe Fabris. Con il sostegno di Teatro della Caduta di Torino, Arci Brindisi, CMC Nido di ragno e il Tratro Pubblico Pugliese con l’avviso pubblico Periferie al centro.