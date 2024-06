Al via la terza edizione di “Sport per tutti. Crescere senza barriere”

BRINDISI - “Sport per tutti. Crescere senza barriere” è il titolo della terza edizione di una grande festa all’insegna dello sport che si terrà il prossimo 11 giugno presso il plesso “Giulio Cesare” dell’Ic Commenda di Brindisi. L’evento sarà realizzato con la collaborazione dell’ente di promozione “Csi Provincia di Brindisi”.

Lo Sport per tutti, dunque, “un titolo che vuole dimostrare quante barriere si possano abbattere, ovunque e in ogni ambito – spiega la dirigente scolastica, Patrizia Carra - . Parliamo di inclusione in senso stretto e in senso generale. Capirsi, comprendersi e accettarsi per far sì che ognuno possa vivere la propria esperienza scolastica e la propria esperienza di vita in modo appropriato alle necessità individuali. Vogliamo insegnare a questi ragazzi – continua la dirigente – che le barriere escludono e creano distinzioni che non hanno motivo di essere. Vogliamo trasmettere il messaggio che nella vita, come a scuola, il nostro obiettivo deve essere quello di creare i presupposti perché ognuno abbia le stesse possibilità, senza distinzione alcuna”.

“E per spiegare meglio questo concetto – conclude la ds – abbiamo uno strumento enorme, uno dei più significativi: lo sport. Attraverso lo sport vengono veicolati tutti quei principi indispensabili per la formazione dell’individuo come l’impegno, la disciplina, il fair play”.

Sul territorio nazionale l’Ic Commenda è entrato a far parte di una ristretta rete di 120 scuole: “Scuole per lo Sport Italia”, che già da diversi anni sperimentano il potenziamento delle attività sportive e motorie all’interno di un curricolo interdisciplinare e trasversale.

Quest’anno nella scuola è stata avviata la nuova curvatura sportiva che, in orario curriculare, ha permesso ai ragazzi di conoscere e praticare numerosi sport e di scoprire, con maggiore consapevolezza, le proprie attitudini e inclinazioni e che ha permesso ai giovani sportivi di confrontare le proprie esperienze sul campo con i compagni di regioni diverse d’Italia.

L’Istituto Comprensivo “Commenda”, inoltre, in questi anni sta portando avanti un articolato progetto di apertura alle pratiche sportive che comprende numerose iniziative come la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa firmato nel settembre 2021 tra il Comune di Brindisi, l’Istituto e la Federazione Italiana Scherma, con la successiva realizzazione interistituzionale di percorsi e finalizzati ad interventi di promozione del territorio e a favorire la diffusione della disciplina schermistica fra i giovani. Sono stati avviati, inoltre, il progetto “Scuola Attiva Junior” e numerosi progetti del Programma Operativo Nazionale (Pon) del Ministero dell’Istruzione.

“Siamo molto contenti, per il terzo anno consecutivo, di ospitare tante associazioni e tante personalità dello sport all’interno della nostra scuola - afferma la referente di Scienze Motorie, Silvia Lapomarda – perché siamo convinti che lo sport sia una “scuola di vita” di alto valore formativo, uno strumento fondamentale che può insegnare ai più giovani come affrontare e superare gli ostacoli, rafforzando la loro personalità e la loro capacità di resilienza". Appuntamento a partire dalle 17.