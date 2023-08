Tutto pronto per la quarta edizione del premio dedicato all’impegno sportivo

CAMPO DI MARE - Sabato 5 agosto, sul piazzale panoramico di Campo di Mare (marina di San Pietro Vernotico), si svolgerà la quarta edizione del galà “Sport e territorio”, premio all’impegno sportivo, organizzato dal comitato regionale Puglia e provinciale di Brindisi del Csain (Centri sportivi aziendali e industriali), ente di promozione sportiva, fondato in Confindustria nel 1954 e riconosciuto dal Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) e dal Cip (Comitato Italiano Paralimpico).

Nel corso della serata (inizio ore 20.30), voluta dal presidente regionale Angelo Solazzo, saranno premiati dirigenti, atleti e società sportive che hanno dimostrato nell’arco dell’anno il proprio impegno allo sviluppo e alla promozione del messaggio sportivo, oltre ai risultati. "Non sarà solo una festa dello sport, con intervalli di spettacolo di danza e musica leggera, ma sarà l’occasione per far conoscere al pubblico quanti lavorano, a volte nelle retrovie, per raggiungere, non senza qualche difficoltà, importanti traguardi”. L'evento rientra nel programma dell'estate sampietrana e prevede premi per società sportive, atleti e dirigenti di tutta la regione: alcuni sono stati segnalati direttamente dalle Amministrazioni comunali.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine per l'organizzazione di questa iniziativa che si svolgerà il 5 agosto all'interno del nostro programma dell'estate – ha esordito Lucia Argentieri, sindaco di San Pietro Vernotico. L'iniziativa, promossa dal comitato regionale Csa Puglia, dimostra impegno e dedizione nel promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione sociale, dando l'opportunità a coloro che hanno superato ostacoli e difficoltà di emergere grazie allo sport. Dimostrate quotidianamente – continua il primo cittadino di San Pietro Vernotico - che l'impegno e la passione possono realmente fare la differenza nella vita di una persona, trasformando le sfide in opportunità di crescita e successo. Credo fermamente che investire nello sport sia investire nel futuro della nostra comunità. Attraverso lo sport – conclude Lucia Argentieri - possiamo costruire una comunità più coesa, più sana e più felice, in cui ogni individuo ha l'opportunità di realizzare il proprio potenziale e di contribuire al benessere collettivo”.

Anche il vice sindaco e assessore allo Sport del Comune di San Pietro Vernotico, Piero Solazzo, esprime entusiasmo per l’iniziativa. “L'Amministrazione guidata dalla sindaca Maria Lucia Argentieri e da me quale assessore allo Sport, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di promuovere la 4^ edizione del Gran Galà dello Sport, evento organizzato dal Csain regionale guidato dal presidente Angelo Solazzo. L'impegno al merito sportivo, da non confondersi con il risultato prettamente agonistico, è un principio dell'ente di promozione sportiva del Csain che come Amministrazione condividiamo totalmente per avvicinare sempre più persone al mondo dello sport. Lo sport come strumento di aggregazione, di socializzazione, ma anche d'identità territoriale diventa elemento imprescindibile per un sano sviluppo delle comunità locali, dove dai più piccoli agli adulti, si opera costantemente, per il benessere psico- fisico delle persone”.

Sono previsti momenti di spettacolo con i cantanti Gabriella Pinto e Tommaso Zuccaro, entrambi con esperienze di coristi a fianco a noti esponenti della musica leggera italiana, e l'esibizione della Scuola di danza Cuori Danzanti Simona.