Il chiostro San Francesco diventa un villaggio natalizio: a Ostuni torna la magia del Natale

Il progetto dopo l’edizione del 2021 torna a colorare il calendario delle iniziative natalizie messo in atto dal Comune di Ostuni. “La Magia del Natale” è promosso dall’Associazione Fraila Ets in collaborazione con il Comune di Ostuni e si svolgerà il 21,22,23 dicembre 2022 nel Chiostro di Palazzo San Francesco ad Ostuni. L’iniziativa è prettamente dedicata ai più piccoli che sono i veri protagonisti delle festività che vede protagonista Babbo Natale.

Il Chiostro San Francesco sarà trasformato in un emozionante villaggio natalizio che farà vivere agli ospiti un’esperienza fantastica, anche grazie all’installazione di tantissime luci che illumineranno a festa gli spazi al centro di Piazza della Libertà. Ci saranno scenografie e addobbi natalizi, per accogliere bambini e famiglie nel Magico Mondo di Babbo Natale, la musica sarà il filo conduttore che accompagnerà gli ospiti a mettere “le mani in pasta” grazie alla realizzazione di laboratori per grandi e piccini. Non mancheranno spettacoli di magia e la casetta dove Babbo Natale, l’anziano protagonista, si sta preparando ad accogliere i bambini che potranno lasciare nella casella di posta le proprie letterine. Le porte sono aperte a tutti i bambini che vorranno conoscerlo personalmente e sarà così che la fiaba che diventa realtà. I bambini saranno accolti dagli Elfi in un coloratissimo mondo di giocattoli e nastri colorati. Così, nell’aria che profuma di deliziosi biscotti, Babbo Natale sarà pronto a salutare grandi e piccini e scattare con loro delle foto ricordo di questa magica esperienza. Tra le attrazioni un piccolo mercatino natalizio fatto di giochi, libri e food dedicato ai più piccoli con pettole, dolci natalizi, zucchero filato e pop corn.

“Il nostro ringraziamento va alla commissione straordinaria del Comune di Ostuni e ai dirigenti che hanno nuovamente creduto nel nostro evento giunto alla seconda edizione – afferma la presidente dell’Associazione Fraila Ets Maria Francesca Anglani – in questi giorni abbiamo rimesso in moto la macchina organizzativa di un evento che punta a crescere sempre di più, mantenendo sempre più vivo il motto della nostra realtà associativa “gioca e impara”, che diffondiamo costantemente nei piccoli utenti che le famiglie affidano dei nostri servizi ludici e culturali. Quella di quest’anno sarà una vera e propria festa fatta di musica e laboratori con un tocco di magia che in questi eventi non guasta mai. Permetteteci di ringraziare oltre al Comune di Ostuni, anche alle tante aziende che ci stanno sostenendo non solo economicamente ma anche con tanti prodotti da donare ai bambini che verranno nel chiostro… Vi aspettiamo”.