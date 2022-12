Torna l’evento "Verde cuore": una shopper per comprare alberi per il canile comunale

BRINDISI - Dopo il successo della prima edizione svoltasi nel settembre 2019, torna l’evento "Verde cuore", l'iniziativa organizzata da Lepa (Lega protezione animali) con il patrocinio del comune di Brindisi che si prefigge di piantare alberi nel canile di Brindisi. Nella scorsa edizione sono stati donati 11 alberi e 45 siepi “speciali”.

L’appuntamento di quest'anno è sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022 dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20.00 in Piazza della Vittoria a Brindisi. L’evento vedrà la presentazione e la cessione, a fronte di una donazione, della "Tote bag" il cui ricavato verrà interamente devoluto all'acquisto di nuovi alberi e siepi da destinare al Canile Comunale di Brindisi. La tote bag non sarà più un semplice accessorio di culto ma diventerà uno strumento di solidarietà a favore dei cani in attesa di adozione.

Per maggiori informazioni: +39 3298977810