Tornano i mercatini estivi a Savelletri e Torre Canne: ecco le date

FASANO – L’amministrazione comunale di Fasano comunica che, lo svolgimento del mercato settimanale estivo di Torre Canne e Savelletri si terrà di domenica, da domenica 2 aprile 2023 sino a domenica 01 ottobre 2023, oltre alle giornate festive del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, consentendone lo svolgimento nella collocazione individuata lo scorso anno.

«Grazie a un dialogo costante e costruttivo con i rappresentanti delle associazioni di categoria – dice l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota - con l’apertura dei mercati stagionali a Torre Canne e Savelletri in tutte le domeniche dal 2 aprile al 1° ottobre, e in alcune date straordinarie nelle festività al di fuori della domenica, vogliamo anzitutto garantire agli ambulanti una ulteriore opportunità di ripresa economica post pandemica, mettendoli nelle condizioni migliori per programmare le proprie attività e lavorare serenamente. Allo stesso tempo siamo convinti che i mercati estivi, che nel tempo sono diventati una vera e propria tradizione, rappresentino un elemento d’attrattiva in più per turisti, vacanzieri, villeggianti e per tutti coloro che semplicemente si spostano dalle città viciniore per godere di una distensiva passeggiata domenicale nelle nostre marine».