Bellezze della Valle d'Itria: Cisternino per tre giorni si immerge nell'universo del vino

CISTERNINO - Borgo diVino in tour tornerà a svolgersi a Cisternino per il terzo anno consecutivo. Nel cuore della Valle d’Itria, in uno dei borghi più belli d’Italia, sarà possibile vivere un weekend dedicato alle degustazioni dei migliori vini locali ma anche nazionali.

Saranno tre giorni dedicati al gusto e alla bellezza per conoscere vini e vitigni, esplorare i luoghi di interesse turistico, visitare stand dedicati alle cantine e svolgere un'esperienza formativa sul mondo del vino grazie ad un itinerario espositivo di circa 20 pannelli illustrativi.

I presenti, dunque, si potranno lasciar conquistare da bottiglie gustose, pofumate e fresche come Locorotondo Dop, Martina Franca Dco, Cisternino e Ostuni Doc, Ig Puglia e non solo. Occasione unica anche per visitare Cisternino, in provincia di Brindisi, e il suo bellissimo centro storico.

L’iniziativa è promossa dall’associazione I Borghi Piu' Belli D'Italia, organizzata da Valica, tourist marketing company italiana in collaborazione con il consorzio Ecce Italia. Regione Puglia, invece, riveste il ruolo di partner istituzionale della tappa, l'ottava del percorso.

Come funziona

Cisternino, per tre giorni, sarà immersa nell'universo del vino. Borgo diVino, infatti, è un appuntamento aperto a tutti, un’occasione unica per turisti, wine lovers, influencer e appassionati di ogni tipo che vogliono conoscere le eccellenze del Bel Paese.

L’evento si svolge da venerdì a domenica prossima dalle 18.00 alle 24.00 ed è aperto a tutti. Per degustare i vini si dovranno acquistare dei voucher che daranno diritto a otto assaggi di vino da consumare nelle varie aree dedicate alle aziende vinicole.

L’esperienza degustativa sarà vissuta a 360 gradi, anche attraverso un processo formativo allestito lungo il percorso dell’evento che accompagna i visitatori passo dopo passo tra vicoli e piazze; insomma, si tratta di un vero e proprio viaggio di conoscenza nell’arte della viticoltura e nell’abbinamento cibo-vino.

Domenica prossima (2 luglio), inoltre, è previsto un evento correlato a questa iniziativa, che si terrà alle 20.00 nella Villa Comunale. Si tratta della cerimonia di premiazione del “7° concorso miglior rosato del mediterraneo” a cura di Tommaso Caporale.