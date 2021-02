Triade, lo spettacolo di danza in streaming della compagnia "Creatura"

SAN MICHELE SALENTINO - Uno spettacolo di danza interamente in streming. E' l'idea della compagnia "Creatura/DanceResearch" fondata dal ballerino di San Michele Salentino, Nicola Simonetti, per offrire una nuova esperienza per il pubblico. “Non potendo performare live nei nostri teatri - spiega Simonetti - abbiamo deciso di creare una nuova vetrina di spettacoli streaming, cosi? da offrire sia lavoro agli artisti e i tecnici fermi per causa della pandemia ed allo stesso tempo donare la nostra arte a tutte quelle persone a cui manca l’arte e la cultura.

Lo spettacolo si intitola “Triade”, interamente autofinanziato dalla compagnia Creatura/Dance Research che verra? trasmesso in streaming domenica 27 febbraio e domenica 7 marzo alle ore 19. Prevede tre momenti: “La Scelta” ( idea e coreografia di Nicola Simonetti - Interpreti: Angelo Zizzi, Luciana Parisi, Francesco Biasi), “ToxicLove” ( del progetto Soqquadro - coreografia di Francesco Biasi - Interpreti: Maria Noel Gioia, Giulia Petti, Simona Di Bello, Francesco Biasi) e “Oh my Duck!” (coreografia di Nicola Simonetti - Interpreti: Anastasia Crastolla, Carla Del Giudice, Cassandra Bianco, Leonardo Urgese, con la partecipazione di Giulia Petti).

Video-maker, Fabrizio Suma e Moreno Guadalupi. Tecnico luci, Aldo Putignano. Per guardare lo spettacolo basta fare una piccola donazione tramite il link PayPal , oppure utilizzando la sezione eventi del sito internet www.creaturadance.com. E' indispensabile inserire la email per ricevere il link e specificare una delle due date. "Si ringraziano i Comuni di San Michele Salentino e l’amministrazione comunale, nella persona dell’ assessore Angela Martucci e il comune di Ceglie Messapica e la sua amministrazione nella persona dell’assessore Antonello Laveneziana. Si ringrazia la residenza artistica del teatro comunale di Ceglie Messapica ArmaMaxa, nella persona di Enrico Messina", conclude Simonetti.