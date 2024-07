"La tutela della donna nell'ordinamento giuridico italiano" convegno

MESAGNE - Le donne continuano ad affrontare ostacoli economici, livelli decrescenti di partecipazione politica e sfide sul posto di lavoro. Convinti che per contrastare qualsiasi tipo di discriminazione sia essenziale ampliare il nostro impegno in favore della diversità, equità e inclusione il Rotary Club di Brindisi "Valesio", presieduto dal dottor Francesco Serinelli, organizza il primo evento dell’Anno rotariano 2024-2025 per fare il punto sul tema della “tutela della donna nell'ordinamento giuridico italiano”. L’evento si terrà giovedì 25 luglio prossimo alle 18 presso la Masseria Elysium a Mesagne.

Avvalendosi dell’esperienza e della professionalità di illustri ospiti come la dott.ssa Serenella Molendini (esperta in politiche del lavoro di genere, pari opportunità e processi formativi), che risponderà al quesito “A che punto siamo con la parità di genere?”, e la prof.ssa Laura Mitarotondo (docente di Storia delle Dottrine Politiche presso l’Università di Bari), che illustrerà come “parità di genere e discriminazioni siano una questione culturale e sistemica”.