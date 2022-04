Tutto pronto per l'inaugurazione della “Bottega dei Saperi e dei Sapori della Legalità”

MESAGNE - Venerdì 22 aprile 2022, alle ore 19:30, la Cooperativa “Terre di Puglia – Libera Terra”, realtà produttiva e sociale, che dal 2008 gestisce terreni confiscati alle mafie nel territorio brindisino, inaugurerà la “Bottega dei Saperi e dei Sapori della Legalità”, sita in Piazza Commestibili, nel cuore del centro storico di Mesagne. La Bottega proporrà i prodotti “Libera Terra“, espressione delle cooperative sociali che, sotto il segno dell’associazione Libera, gestiscono terreni e strutture confiscati alle mafie in Puglia, Sicilia, Calabria e Campania, coinvolgendo in questa attività di rilancio produttivo altri agricoltori biologici del Sud Italia che ne condividono gli stessi principi.

Sul solco tracciato dalla legge 109 del 1996 sul riuso sociale dei beni confiscati, il progetto “Libera Terra“ nasce con l'obiettivo di valorizzare territori stupendi ma difficili, partendo dal recupero produttivo dei beni liberati dalle mafie per ottenere prodotti di alta qualità attraverso metodi rispettosi dell'ambiente e della dignità della persona. All’evento parteciperanno il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli, l’Assessore ai percorsi di legalità Annamaria Scalera, il presidente di LegaCoop Puglia Carmelo Rollo e don Gianluca Carriero. Per maggiori informazioni, v’invitiamo a contattare la Cooperativa al n. 3929932651 e all’indirizzo email info@liberaterrapuglia.it