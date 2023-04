Tutto pronto per la "Pasquetta brindisina”: l'evento torna nel weekend

BRINDISI - Con il prossimo weekend torna a Brindisi “La Pasquetta brindisina”. La seconda edizione, quella 2023, del grande evento patrocinato dal Comune di Brindisi e organizzato da Carmine Iaia. L'iniziativa, inizialmente rinviata a causa del maltempo, sarebbe dovuta partire in occasione della della Santa Pasqua, e verrà recuperata i prossimi 23, 24 e 25 aprile 2023 presso il Parco “19 maggio 2012” (noto come Parco Cillarese).



È proprio in occasione del prolungamento festivo legato al “ponte” della Festa della Liberazione che Carmine Iaia, maestro della rinomata palestra di boxe, ha scelto di inserire questo importante momento di festa e aggregazione, permettendo ai concittadini di Brindisi di restare nella propria città anziché cercare divertimento altrove e prendere parte ad un impegno irrinunciabile.



Tutto pronto - quindi - per l’appuntamento che prevede una grande carovana del divertimento, con spazi per adulti e bambini utili a svolgere pic-nic all’aria aperta grazie all'immancabile area Food dolce e salata. Sarà cosentito cimentarsi in esperienze sportive con prove pratiche proposte da istruttori, allenatori, maestri ed esperti. Questi si metteranno a disposizione con la propria attrezzatura e metteranno il pubblico nella condizione di riuscire a trovare lo sport che fa per sè. E poi ancora tantissima animazione per i piú piccoli con baby dance, trucca bimbi, giostre, gonfiabili.



“Vi aspettiamo tutti il 23/24/25 aprile - dichiara il maestro Carmine Iaia - per divertirci con l'animazione per bambini, giostre, musica, sport e tanto altro - Conclude - Tutto rigorosamente a titolo gratuito, per la nostra splendida città e per i brindisini che meritano di trovare qui il modo alternativo di vivere le feste più importanti dell'anno”