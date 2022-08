Ultimi due appuntamenti del Bpa Kids: spettacoli dedicati ai bambini

BRINDISI - Ultimi due appuntamenti di Bpa Kids, sezione del Brindisi Performing Arts interamente dedicata ai bambini dai due anni in su. Il percorso di avvicinamento consapevole e costruttivo al mondo dello spettacolo, organizzato da Alpha Ztl Compagnia d’Arte Dinamica in collaborazione con la cooperativa Eridano, questa sera propone “Alice nel regno di Posidonia”. Dopo il tema dell’amicizia, approfondito con “Ombrello e Pioggerella”, si passa all’importanza dell’ambiente e del rispetto dei ritmi della natura.

“Alice e i suoi amici accompagneranno i piccoli astanti nelle profondità marine, tra pesci colorati di forme diverse, che si muovono allegramente tra le estese praterie di posidonia oceanica, quell’alga che spesso si ritrova sulla spiaggia e che consideriamo erroneamente un rifiuto, perché “puzzolente”. L’obiettivo è far comprendere ai bimbi che il mare e le spiagge rappresentano un bene prezioso per tutti e che quindi vanno rispettati”.

Ai partecipanti verrà rilasciata la “Carta dei Diritti del Mare” con le dieci regole da rispettare per la salvaguardia dell’ecosistema marini e per la tutela delle spiagge. Appuntamento alle ore 18.30, presso Eridano Cooperativa Sociale, strada per Betlemme 6, litoranea Nord di Brindisi.

La rassegna Bpa Kids si concluderà il 31 agosto con uno spettacolo di teatro di figura, attori e pupazzi. Alle 18.30, sempre presso la cooperativa Eridano, andrà in scena “Il regalo più bello” prodotto dall’Associazione Opera Prima Aps.

La piccola Melissa, una sera, si addormenta sconsolata perché il suo girasole si è rotto. “Devo riparare il mio girasole, me l’ha regalato la mia nonna. L’ha preso in un mondo fantastico, in un mondo che esiste ma non c’è!” Quando si sveglierà intraprenderà, per magia, un viaggio verso un paese incantato dove sarà possibile ripararlo. Accompagnata da Lisetta, una singolare farfalla incapace di volare, incontrerà tanti strani personaggi: un principe ranocchio, la strega Brunella, un orco spazzino. Alla fine del suo percorso potrà esprimere un desiderio, Melissa preferirà concedere a Lisetta la possibilità di volare anziché riparare il suo amato girasole. Una simpatica fiaba sul valore dell’amicizia, che sfiora anche temi come la diversità, il rispetto per gli altri e per l’ambiente.