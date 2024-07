"Una Piazza di Libri" terza edizione a Villa Castelli

VILLA CASTELLI - L'associazione di promozione sociale Villa Castelli On Line Aps organizza la terza edizione della Rassegna Culturale "Una Piazza di Libri" a Villa Castelli ( Br), in piazza Caduti di Nassiriya ( Chiesa Vecchia) dal 31 Luglio al 3 Agosto 2024.



L'evento è patrocinato dal Presidente della Giunta Regionale Pugliese, dalla Provincia di Brindisi, dal Comune di Villa Castelli e dall'Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Libreria Francavillese ed è sponsorizzato da Tratturi Reali - Masseria Didattica Olio Evo e Vini.



Quattro serate dedicate alla cultura e alla letteratura, moderate dal giornalista Cosimo Saracino, durante le quali si potrà incontrare autori di grande talento e scoprire le loro opere:



- Il 31 Luglio Federica Marangio presenterà il suo romanzo "Il tempo di mezzo" con prefazione di Catena Fiorello, edito da Les Flaneurs



- Il 1 Agosto Gabriella Genisi, celebre autrice di Lolita Lobosco, presenterà "Giochi di Ruolo" edito da Marsilio editore



- Il 2 Agosto Annachiara Bruno presenterà "La libertà può volare" edito da Besa Muci editore. La serata vedrà la presenza del Centro Anti Violenza dell'ambito di Francavilla Fontana rappresentato dalla Dott.ssa Andrea Illuzzi



- Il 3 Agosto Leonardo Palmisano presenterà "Italiapartheid " con la partecipazione della Cooperativa Sociale L' Ala, ente gestore del progetto Sai del Comune di Villa Castelli, rappresentata dalla Dott.ssa Viviana Sarcinella



La rassegna sarà accompagnata da un'esposizione di opere di artisti locali, oltre ad interventi di talentuosi musicisti del posto e sarà possibile visitare il museo cittadino.



L'ingresso sarà libero e gratuito, sino ad esaurimento posti.



Per maggiori informazioni o per prenotare la tua partecipazione, contattaci via email all'indirizzo villacastellionline@gmail.com oppure telefonicamente al numero 3348678014.



Non mancare a "Una Piazza di Libri", un'occasione unica per immergersi nella magia della letteratura e della cultura!