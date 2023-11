Università del Salento: tutto pronto per la festa della matricola di Ateneo

Sarà Cesare Dell’Anna ad accompagnare gli studenti e le studentesse dell’Università del Salento in una grande e colorata parata nel centro storico di Lecce: in occasione della Festa della matricola di Ateneo del 9 novembre, la città si prepara ad essere invasa dalla gioia ritmica di tanti studenti, musicisti, giocolieri e mangiafuoco, che si tramuta in un inno alla musica del mondo e del territorio, un urlo per i giovani e per la pace. L’augurio che la cultura, la conoscenza e il sapere siano il veicolo per un mondo giusto, equo e scevro dalle guerre. L’appuntamento è a Studium 2000, in via di Valesio, a partire dalle 17: qui si formerà un corteo che si muoverà per le vie della città: si attraverserà Porta Napoli, si percorreranno via Principi di Savoia e via Umberto I per giungere in piazza Sant'Oronzo.

Come nell'edizione dello scorso anno, nella piazza storica della città si creerà una "ronda" con musica e danze. Qui, alle ore 19 è in programma il saluto del Magnifico Rettore Fabio Pollice e del Sindaco del Comune di Lecce, Carlo Salvemini.

Rientrati a Studium 2000, alle 20.30 Cesare Dell’Anna prenderà il palco assieme agli Opa Cupa, dando vita a un vivace e imperdibile concerto. Opa Cupa è il racconto di testimonianze irripetibili, è una storia di immigrazione, il racconto di viaggi e partenze: è il sud del mondo dal quale nasce il nuovo fermento, è la periferia dimenticata ai margini da cui si generano i cambiamenti.

In questa atmosfera di festa, il Premio “Radici Unisalento 2023” verrà consegnato dagli studenti e dalle studentesse dell’Università del Salento alla cantautrice, pianista e direttrice d’orchestra leccese Carolina Bubbico: esempio di forza e determinazione, di ispirazione per tutti i giovani che credono nella musica come strumento di divulgazione, di espressione e di condivisione. Anche docente del Conservatorio Tito Schipa di Lecce, Carolina incarna la volontà della comunità studentesca di avvicinare la formazione accademica e quella artistica, entrambe unite dalla missione della valorizzazione delle persone e del territorio.

A seguire, la festa continua con cocktail bar e tanto altro fino a mezzanotte, con i suoni dei dj più rinominati nella scena universitaria: Andrea Fiusco e Dasty, con la voce di Riccardo Mercurio.

Le associazioni studentesche, parte motrice dell’organizzazione dell’evento, esprimono grande soddisfazione: "Crediamo che eventi come questo siano un modo alternativo per vivere l'Università” - dichiara Laura Perrone, coordinatrice di Link Lecce - “siamo lieti di aver preso parte all’organizzazione di un momento fondamentale di socialità all'interno degli spazi dell’Ateneo". E Udu Lecce continua: “l'Università non è più solo aule, banchi, lezioni ed esami ma contenitore di esperienze di vita e momenti formativi unici, da vivere insieme a colleghi, professori e chi lavora e vive il contesto universitario giorno per giorno, uniti simbolicamente in una sera, da una scia di luci, musica e attimi importanti di riflessione".