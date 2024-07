“Uscimmo a riveder le stelle” – osservazioni astronomiche

CAROVIGNO - Lunedì 15 luglio, alle ore 22, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno avrà luogo l’iniziativa dal titolo “Uscimmo a riveder le stelle”, l’osservazione astronomica con telescopio alla scoperta delle meraviglie del cielo. La serata prevede una visita guidata del maniero al termine della quale i visitatori potranno ammirare i segreti del cielo stellato in compagnia dell’astrofilo esperto, Cosimo Galasso. Sarà fatta una breve introduzione sull’importanza della Luna per il nostro pianeta e per la nostra vita, successivamente ci si alternerà al telescopio per osservarla in diretta e più “da vicino”. L’iniziativa è dedicata a tutti: chi già si intende di astronomia e mitologia, ma anche bambini di ogni età e semplici curiosi che vogliono approcciarsi all'osservazione del cielo notturno per vivere un'esperienza indimenticabile.

Turni di visita 22 e 24 La prenotazione è obbligatoria, per maggiori informazioni www.pastpuglia.it 3791092451 - castellodicarovigno@gmail.com.