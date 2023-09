Vendemmia in famiglia: una mattinata di festa nell'azienda agricola Pugliese

Vendemmia in masserie in famiglia. L’iniziativa si svolgerà domenica prossima (24 settembre), a partire dalle ore 10.30, presso la masseria dell’azienda Agricola Pugliese Velia in contrada Gabellotto, sulla strada comunale 40 civico 20. Seconda traversa a destra. L’iniziativa viene promossa anche dall’associazione “Venti e venti”.

I ragazzi potranno raccogliere l’uva, pigiarla con i piedi e torchiarla. Il mosto sarà poi raccolto per la produzione del vino novello in vita della giornata di San Martina. Saranno effettuate anche analisi con i semplici strumenti di cantina, affinché si possa mostrare ai piccoli contadini l’interno procedimento.

L’azienda pugliese offrirà ai ragazzi una colazione a base di frutta. Inoltre gli stessi potranno portare a casa l’uva raccolta.

Per info e prenotazioni : 3279845003 - 3476831259