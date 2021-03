Un viaggio virtuale nel tempio di San Giovanni al Sepolcro

BRINDISI - Il 14 marzo 2021 l'associazione Community HUB Brindisi, circolo ARCI della città con la collaborazione del gruppo archeologico “Gruppo Archeo Brindisi”, grazie all'opportunità concessa dal comune di Brindisi, faranno si che le telecamere di “ConnectPeople - oltre il covid” entreranno nel vivo della storia attraversando il presente per fare un passo indietro nel tempo, all'interno di uno degli attrattori turistici più importanti della città di Brindisi: il Tempio di San Giovanni al sepolcro.

Un'esperienza straordinaria, un viaggio misto tra partecipazione attiva e una visita mai vista prima. Una diretta streaming tra interattività e diffusione globale attraverso i mezzi che oggi ci vedono protagonisti considerando la situazione pandemica in corso.

L'interazione tra guida turistica e “turista virtuale” avverrà in una dimensione particolare, tutto quello che ordinariamente viene realizzato sul campo ora avverrà attraverso la rete, avendo in “prima fila” una visione unica e mai vista prima.

La cultura è un settore che va presieduto, tutelato e conservato, in un periodo dove tutto è online vogliamo costruire ponti virtuali per avvicinare sempre più la cultura in un contesto sociale disgregato.

Come partecipare a “nel tempio live”?

Due sono le modalità di partecipazione a questa esperienza mista:

1. Forma d’interazione diretta con la guida - possono prenotare il posto in prima fila max 30 persone, con la possibilità di interagire nella forma audiovisiva, sarà possibile parlare, fare domande e osservare in una videochiamata come se si fosse all'interno di un gruppo turistico all'intento del Tempio.

Per prenotare il tuo posto gratuito registrati al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-nel-tempio-online-connectpeople-142221158313

2. Partecipazione alla live - sarà possibile comunque prendere parte alla live connettendosi sui canali Facebook delle realtà quali l’associazione Community HUB Brindisi o del Gruppo Archeo Brindisi, per maggiori info segui il sito www.communityhubrindisi.it o visita la pagina Facebook @communityhubrindisi

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo email o tramite la pagina Facebook



communityhubrindisi@gmail.com@communityhubrindisi