Un videomapping dedicato al Natale della Pace sulla cattedrale di Brindisi

BRINDISI - Oggi, giovedì 8 dicembre, alle 18 in Piazza Duomo verrà inaugurato il videomapping dedicato al Natale della Pace di Brindisi (Brindisi Porto Natale). Si tratta di una proiezione video immersiva sulla facciata della Cattedrale. La videoproiezione è situata al centro delle tre vie in cui è stato creato un percorso di Luminarie della Pace, con la parola Pace tradotta in diverse lingue: via Tarantini, via Duomo e via Colonne (con la scritta più grande nei pressi della Colonna).

"Brindisi è città di pace, lo dimostra la sua storia con la sua comunità, e quest’anno il tema del Natale amplifica il messaggio in diverse lingue del mondo con le installazioni luminose che conducono sulla scalinata Virgilio ai piedi delle colonne terminali dell'antica via Appia, dove si apre lo sguardo sul porto simbolo di accoglienza". Ha scritto il sindaco Riccardo Rossi su Facebook.

"In questa atmosfera dal 7 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 sono tanti gli appuntamenti tra piazze, chiese, teatro, palazzi storici, chiostri con canti, musica, danze, teatro, installazioni, gusto, laboratori, mercatini solidali e i live per accogliere il nuovo anno in piazza Mercato nel segno della tradizione, dell’innovazione e della solidarietà".