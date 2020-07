Vini e degustazioni: appuntamento con Tenute Lu Spada nel centro di Mesagne

Appuntamento enogastronomico stasera (giovedì 23 luglio), organizzato dall’azienda vinicola Tenute Lu Spada, presso l’Antico Forno, in piazzetta dei Caniglia, nel centro storico di Mesgne. L’amministratore di Carmine Dipietrangelo, e l’enologo Giuseppe Pizzolante Leuzzi di Tenute lu Spada illustreranno le caratteristiche dei vini selezionati per l’abbinamento con i piatti proposti per la cena da Antico Forno.

