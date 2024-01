Al via la decima edizione del Carnevale di Torre Santa Susanna

TORRE SANTA SUSANNA - Giunto già alla decima edizione, il 4 – 11 e 13 febbraio 2024, tornerà il Carnevale di Torre Santa Susanna, più entusiasmante che mai, con un programma irresistibile. Tra ricordi, antiche tradizioni e voglia di regalare a tutti momenti di divertimento, gruppi di ragazzi e associazioni, da mesi stanno lavorando per non far spegnere la voglia di festeggiare questo periodo di allegria e di svago.

Sono quattro i temi dei grandi carri allegorici che attraverseranno le strade di Torre Santa Susanna:

‘’In Mezzo al Mar’’ della Associazione Ebalon;

‘’La casa di Carta’’ del Gruppo ‘’D&G’’

‘’Invasione Spartana’’ del Gruppo ‘’Insieme a Carnevale’’;

‘’Nostalgia anni 90’’ del Gruppo ‘’I fantastici 4’’.

Il programma prevede 3 giorni di sfilate.

La prima sfilata, del 4 Febbraio percorrerà le seguenti vie: Partenza: Largo Palazzetto Percorrenza: via Miccoli, via Oria, via P. Togliatti, Bretella Nuova (prolungamento di via P. Togliatti) , via Leonardo da Vinci, Via Latiano, Via Tagliamento, Via Mesagne, Via San Pancrazio, Via Papa Giovanni XXIII, Via G. Carducci

Arrivo: Largo Convento.

Per la sfilata dell’11 Febbraio la partenza è prevista da Via Papa Giovanni XXIII (direzione via Mesagne) e la percorrenza verso via Papa Giovanni XXIII , via Mesagne piazza Matteotti, via San Pancrazio, via Papa Giovanni XXIII, Largo Convento, via Attilio calabrese, via G. Missere, via Roma, Largo Pozzi , via Miccoli Arrivo: Largo

palazzetto.

L’ultima sfilata si terrà il 13 Febbraio, con partenza: Parcheggi del Campo Sportivo (via Latiano) Percorrenza: via Latiano via Leonardo Da Vinci Bretella Nuova (prolungamento di via P. Togliatti) via P. Togliatti, via Oria via Miccoli. Arrivo: Largo palazzetto.

Lo sponsor ufficiale di quest’anno è L’Alter di Torre Santa Susanna, oltre agli imprenditori del territorio che ogni anno contribuiscono a sostenere questa festa dalle infinite emozioni.

E’ prevista anche la vendita di biglietti, con estrazione finale di fantastici premi. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere e far crescere questo prezioso evento per Torre Santa Susanna.

Non perdete l’occasione di essere parte di questo evento unico nel suo genere. Il Carnevale Torrese 2024 vi aspetta a braccia aperte per realizzare insieme ricordi indimenticabili di gioia e infinito divertimento.