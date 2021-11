Babbo Natale al Casale per “Start Christmas”

BRINDISI – Si chiama Start Christmas il programma che da il via al periodo tanto atteso dai più piccoli. Dall’ultimo fine settimana di novembre fino al primo weekend di dicembre, sarà possibile visitare le attrazioni e gli stand, ogni sabato dalle ore 16:00 in poi e tutte le domeniche dalle ore 10 in poi. “Le sorprese non finiscono qui - spiega l' organizzatore Angelo Fonto' – perché domenica 5 dicembre alle ore 11:30 ci sarà l' arrivo in carrozza di Babbo Natale. Dopo i weekend di festa trascorsi nei parchi cittadini Di Giulio e Cesare Braico sarà ancora possibile far divertire i bambini presso il piazzale retrostante il monumento al Marinaio in attesa del Natale.