Musica, cinema ed enogastronomia: tutti gli appuntamenti del fine settimana

BRINDISI - Sarà il concerto di Daniele Silvestri l’appuntamento più atteso del prossimo fine settimana insieme alla sagra del gusto sul lungomare di Brindisi e a tanti eventi promozionali in provincia.

A Fasano Daniele Silvestri chiude gli eventi targati Wow

La macchina organizzativa del Comune di Fasano è in piena azione per delineare gli ultimi dettagli per il main event dell’estate fasanese, il concerto di Daniele Silvestri in piazza Ciaia il 22 agosto. L’accesso al pubblico, in un primo momento, era stato preventivato con posti in piedi, ma l’attenzione massima dell’Amministrazione comunale alle normative anti contagio del virus Covid19 hanno fatto optare per i posti a sedere, che permettono, come già sperimentato nei precedenti eventi in piazza Ciaia, una maggiore garanzia di distanziamento sociale.

Vino e olio tra Ostuni e Fasano per scoprire natura, cultura e gusto

Con l’aggiunta di un pizzico di olio extravergine d’oliva, una spolverata di musica tradizionale, un tocco di recitazione, la ricetta è completa: il 22 e il 23 agosto si potrà partecipare a due giornate all’insegna del nettare degli dèi e dell’oro giallo di Puglia. L’evento del 22 agosto, “Bacco nel Parco”, nell’area del Parco regionale delle Dune Costiere, sarà dedicato interamente al vino. Punto di ritrovo è il parcheggio dell’Albergabici, a Montalbano, da cui, alle 18, si partirà per una passeggiata di esplorazione del territorio che consentirà di conoscerne le trasformazioni attraverso un “Walkscape”: condotto dalla storica dell’arte ed esperta di didattica, d.ssa Giovanna Bozzi, in compagnia di una guida naturalistica del Parco, condurrà i partecipanti fino al Dolmen. Qui gli ospiti verranno accolti dall’ape-car di WalkingWine, pronta per la degustazione di cinque vini delle produttrici pugliesi socie delle Donne del Vino, alcune delle quali saranno presenti per raccontare in prima persona le loro attività nel settore enoico.

Il pomeriggio del 23 agosto invece sarà dedicato all’olio: “L’oro liquido di Atena” è il titolo dell’evento che si svolgerà negli spazi della Dimora storica Masseria Maccarone a Fasano. L’appuntamento è sempre per le ore 18 all’ingresso della Masseria, per una passeggiata tra gli ulivi secolari dell’azienda. Seguirà una degustazione guidata di altri cinque vini della delegazione regionale pugliese dell’“Associazione Nazionale Donne del Vino”, alla presenza di alcune produttrici, servizio della sommelier Lucia Leone, e con approfondimento condotto dalla sommelier Ilaria Oliva, il tutto accompagnato da prodotti tipici.

Brindisi: sagra del gusto dal 20 al 24 agosto sul lungomare Regina Margherita

Sarà un territorio in vetrina nel porto di Brindisi l’evento che da giovedì 20 a lunedì 24 agosto si svolgerà sul lungomare Regina Margherita e farà da scenario alla “Sagra del gusto – I sapori del Sud Brindisi, dalla terra alla tavola”. Si tratta di un evento organizzato dall’associazione “Anap Ancos” di Brindisi, in collaborazione con il Cna e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Fra via Dogana e via Montenegro saranno presenti fra i 20 e i 30 operatori, “che proporranno i prodotti e i cibi della nostra terra – si legge nella relazione degli organizzatori - legate al doppio filo conduttore e alla cultura rurale che accomuna la penisola all’arte del sapersi ‘arrangiare’ con gli ingredienti a disposizione”“





Il festival del cinema a Mesagne

Ultimi tre giorni per assistere agli spettacoli del MEFF - Messapica Film Festival. Proiezioni da venerdì 21 a domenica 23 agosto per una seconda edizione, sempre sotto la guida dell’ideatrice e direttrice artistica Floriana Pinto, che prosegue nel solco del ‘presidio di umanità’ e del ‘cinema d’autore delle donne e che le donne le racconta’ La seconda edizione dunque si farà, con il festival ormai entrato nella Rete dei Festival di Apulia Film Commission, un bollino di qualità arrivato a testimonianza della forza e dell’unicità della proposta. Sarà questa un’edizione ponte, senza il concorso ma con una programmazione più eterogenea, in un viaggio che dalle urgenze del presente tornera’ indietro fino alle origini del cinema al femminile, un viaggio che si affranca dalla fruizione individuale delle piattaforme e che vuole sottolineare il valore della visione collettiva su grande schermo.

A Francavilla parte il “Lilla Music Fest”

L’Associazione di Promozione Sociale “Il Circo della Farfalla” organizza, in collaborazione con il Comune di Francavilla Fontana, Zarac e altre realtà del territorio, il Lilla Music Fest. Una rassegna di musica dal vivo, e non solo, che si terrà nei giorni 23 e 30 agosto 2020 presso l’Anfiteatro della Villa Comunale “P. Palumbo” in Viale Lilla, nel contesto del cartellone eventi “Let’s Estate 2020”. Il primo appuntamento, domenica 23 agosto, è dedicato alla psichedelia, al cantautorato e alle altre sfumature del Rock pugliese. Korinna, Adriano Saponaro, Narko’$, Smellinote, è il mix di artisti francavillesi che precederà sul palco i tarantini Elius Inferno & The Magic Octagram. Prima che la musica abbia inizio sul palco, il pomeriggio prevede stage all’aperto di Ballo Caraibico e di Fotografia all’aperto, ma anche una seduta di Bagno Armonico per chi avrà voglia di farsi rilassare dalle vibrazioni delle campane tibetane.

Torna il Barocco Festival a San Vito con la prima dedicata alla Maddalena

Si alza il sipario sulla XXIII edizione del «Barocco Festival Leonardo Leo», la rassegna di musica antica dedicata al grande maestro di San Vito dei Normanni e alla scuola napoletana del Seicento e Settecento, alla Napoli capitale mondiale della musica. E si comincia proprio con «Le vie della Maddalena», concerto tratto dal dramma sacro di Leonardo Leo «Dalla Morte alla Vita di Santa Maria Maddalena», sabato 22 agosto, alle ore 21, nel Chiostro dei Domenicani a San Vito dei Normanni, e domenica 23 agosto, sempre alle 21, nel Chiostro dell’Archivio di Stato a Brindisi. L’ingresso è gratuito previa prenotazione al tel. 347 060 4118“