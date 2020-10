Musica, cinema, archeologia: tutti gli appuntamenti a Brindisi e provincia

BRINDISI - Un fine settimana dedicato alle escursioni all’aperto nel rispetto delle norme anti Covid ma anche ai nuovi appuntamenti teatrali e al cinema d’autore.

Brindisi: torna in scena Moby Dick sul palco del Verdi

Dopo la lunga pausa Covid-19 il Verdi riapre il sipario con una rassegna di otto appuntamenti. Si comincia con «Moby Dick», a bordo della nave del capitano Achab con la sua ossessione per la balena bianca. Il capolavoro di Herman Melville, riadattato da Francesco Niccolini, vede in scena Luigi D’Elia e una struttura che è un po’ scafo e un po’ scheletro di balena. Appuntamento sabato 17 ottobre, con sipario alle ore 18.30. Biglietti ancora disponibili e fruizione di spazi e servizi secondo protocollo anti-Covid. Il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi si rimette in cammino. Lo fa con «Brindisi in scena», rassegna di otto spettacoli che accompagnerà gli spettatori fino all’inizio di dicembre. Si comincia con «Moby Dick», il nuovo lavoro di Luigi D’Elia in arrivo sul palcoscenico brindisino sabato 17 ottobre alle ore 18.30. La presenza del pubblico, dall’arrivo all’esodo, sarà disciplinata secondo le linee guida nazionali e i protocolli regionali in vigore in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Al Museo Archeologico di Egnazia tappa del N&B Mareterra Festival

Il Museo Archeologico di Egnazia ospiterà quest’anno una tappa dell’N&B Mareterra Festival, circuito regionale di concerti diretto dal maestro Gilberto Scordari e disegnato sulle tracce delle antiche vie di Puglia. Venerdì 16 ottobre alle ore 20.00, saranno infatti presentate in prima esecuzione moderna, le Sonate inedite per violino e basso continuo dell’autore di scuola napoletana Giovanni Antonio Guido, eseguite dall’ensemble di musica antica Hortensia Virtuosa, diretto dal maestro Giovanni Rota. Una vera chicca per Fasano, la location del Parco Archeologico poi risulta perfetta per questo ensamble. Come Amministrazione Comunale siamo fieri di sostenere concretamente questo progetto e consentire una fruizione libera al concerto da parte dei cittadini. L’evento rispetterà tutte le attuali normative anti Covid-19, quindi sarà garantito il distanziamento sociale e vigerà l’obbligo delle mascherine.

Brindisi al tempo delle Crociate, ricco programma di eventi tra sabato e domenica

Brindisi al tempo delle Crociate. Appuntamento con la storia”, evento promosso dalla Pro Loco di Brindisi nell’ambito del programma operativo regionale Fesr-Fse 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”. Il programma prevede per la giornata di sabato 17 ottobre, alle ore 10, una visita guidata tra i luoghi delle Crociate nel centro storico di Brindisi, con una tappa nella Chiesa di Santa Maria del Casale, luogo dei Templari, una visita-laboratorio presso la History Digital Library, dove i testi prendono vita, con degustazione di prodotti storici. Domenica 18 ottobre, sempre alle 10, sono invece previste una visita guidata nel centro storico di Brindisi e nel porto, l’apertura straordinaria del museo diocesano “Tarantini” e degustazioni storiche presso la History Digital Library, all’interno della ricostruzione di una taverna medievale.

Tornano le giornate Fai d’autunno

Per permettere a tutti di visitare in sicurezza mille luoghi straordinari del Paese, le Giornate Fai d’Autunno raddoppiano su due weekend: 17 e 18 e 24 e 25 ottobre. Un’occasione da non perdere per tornare a scoprire luoghi ancora poco conosciuti e sostenere la missione del Fai. Per garantire un’esperienza in massima sicurezza, sarà possibile partecipare con prenotazione obbligatoria da effettuare solo online a partire dal 06 ottobre, fino a esaurimento posti. Per fronteggiare l'emergenza covid le visite avverranno a gruppi di massimo 15 persone esclusivamente su prenotazione.

Aperture per il primo weekend 17-18 ottobre:

- Chiostro dell'ospedale civile "Umberto I" a Fasano candidato tra "I Luoghi del Cuore"

dalle 10.00 alle 13.00

- Chiesa di Santa Maria del Casale a Brindisi

dalle 10.00 alle 13.00 per la giornata di sabato 17

e dalle 12.00 alle14.00 e dalle 15.00 alle 17.00 per la giornata di domenica 18.

Due appuntamenti per celebrare Appia Day organizzati da Legambiente Brindisi e Italia Nostra

Sabato 17 ottobre (ore 10.00)

Dalla via Appia alla Brindisi romana. Visita guidata condotta da Giuseppe Greco accompagnate dalla lettura di passi dalle Satire di Orazio declamate da Mimmo Tardio. L’itinerario interesserà: Le Vasche limarie di Porta Mesagne, luogo d’ingresso al centro abitato dall’antica Via Appia; Piazza Mercato sorta sui resti del Foro romano; Area archeologica S. Pietro degli Schiavoni; Museo archeologico provinciale ‘Ribezzo’ (sez. romana); Colonne romane. (info legambientebrindisi@mail.com max 20 persone)

Domenica 18 ottobre

Passeggiata a piedi lungo la via Appia Traiana nella piana degli olivi monumentali insieme agli amici di Madera Bike Tour. Partenza la mattina alle 09.30 da Montalbano di Fasano per percorrere tutti insieme un tratto lungo la via Appia Traiana e scoprire masserie storiche, uliveti secolari e monumenti risalenti all'età del bronzo. Sosteremo presso l’Azienda Agricola Olère, nel territorio di Ostuni, per ammirare Olivi Monumentali e spiegare la storia dei Carrubi Monumentali e le produzioni ad essi collegate. Il mondo dei carrubi sarà raccontato da Carmela Riccardi titolare dell’azienda Olère insieme a Daniele di Madera Bike Tour che organizza escursioni cicloturistiche nel territorio di Ostuni ed in Valle d’Itria che ci illustrerà le peculiarità paesaggistiche di questo angolo di Puglia. La passeggiata a piedi sarà possibile per un max di 20/25 persone (info 3275785185)



Rassegna d’autore al cinema Impero con “Storia di un matrimonio”

Da ottobre a dicembre al «Cinema Teatro Impero» di Brindisi torna la programmazione pensata per tutti gli amanti dei film di qualità. Dieci titoli che insieme fanno una rassegna da non perdere, con ingresso a 5 euro, per altrettanti week-end all’insegna del cinema d’autore. Spettacoli alle 18 e alle 20 per un viaggio nella società contemporanea attraverso i temi che più investono il nostro tempo. A partire dall’ingresso nel cinema e per tutte le dinamiche di spostamento nella struttura, di distanziamento interpersonale e di destinazione alla poltrona in sala, saranno fatte osservare le misure prescritte dalle linee guida nazionali e dai protocolli regionali in materia di contrasto al contagio da Covid. Il week-end del 17 e 18 ottobre, nella storica sala brindisina sarà proiettato «Storia di un matrimonio», regia di Noah Maumbach. Possibile elencare ciò che amiamo di una persona da cui ci stiamo separando? Lui, regista teatrale sulla cresta dell’onda, vuole restare a New York. Lei, attrice in ascesa, vuole trasferirsi col figlio a Los Angeles per lavorare in televisione. Baumbach racconta l’estenuante quotidianità di un divorzio trovando la misura perfetta di scrittura, regia e direzione d’attori (Adam Driver e Scarlett Johansson, superlativi).