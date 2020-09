Cinema, teatro, concerti: tutti gli eventi del fine settimana

Ultimi appuntamenti con le rassegne estive, mostre e presentazioni per il prossimo week end, nel rispetto delle norme anti covid.

A San Michele Salentino ultimo appuntamento con i burattini con guanto

Termina sabato 12 settembre con “L’incantesimo del castello” la rassegna di teatro dei burattini della compagnia “Teste di Legno”. Il teatro di figura è arrivato a San Michele Salentino per illuminare le serate estive con spettacoli organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Compagnia “Teste di Legno”, che nasce con l'intento di proseguire l'opera del maestro Attilio Monti (scenografo di professione burattinaio per vocazione) e fondata da Biagio Tabella e Carolina Monti, rispettivamente genero e figlia di Attilio Monti. La rassegna “Burattini in Piazza”, ha incantato le serate con l’allegria del teatro di figura per momenti spensierati dedicati a bambini e famiglie, con sei spettacoli che si sono svolti in piazza Marconi alle ore 21, nel rispetto delle norme anti Covid-19.

A Mesagne presentazione del libro “Don Raffaè”

Domenica 13 settembre alle 20 in piazza Orsini dal Balzo a Mesagne sarà presentato il romanzo “Don Raffaè” di Giuseppe Tortorella. I saluti saranno affidati al sindaco di Mesagne Toni Matarrelli; realtori Ermes De Mauro e Angelo Sconosciuto. Interverranno Enzo Dipietrangelo, Liliana Zanzarella, Alessandra Solimeo. C’erano una volta le Radio Libere… che continuano a trasmettere in questo libro come se per i protagonisti il tempo si fosse fermato. I personaggi che allora si alternavano ai microfoni di quelle radio, clandestine, tra le prime in Puglia ed in Italia (Radio Mesagne 101 e Radio Libera 102 che oggi purtroppo, per vari motivi, non ci sono più…) riprendono le loro trasmissioni dal punto in cui avevano lasciato, ma adattandosi ai tempi moderni. Solo una cosa non è cambiata, è rimasta costante, anzi si è accentuata: il modo di intendere la politica di alcuni, non un servizio agli altri ma a sé stessi.



Ancora cinema d’estate a Erchie

La rassegna “D’autore d’estate 2020” organizzata dal “Nuovo cinema Paradiso” di Erchie continua. Tenendo conto della partecipazione di pubblico e dell’apprezzamento per la scelta delle pellicole - un viaggio tra il cinema d’autore di ieri e oggi – le proiezioni proseguiranno ogni sera fino a venerdì 18 settembre col consueto doppio appuntamento. Per i più piccoli sono previsti i film di animazione “Pinocchio” (12 e 13 settembre) e “La Gabbianella e il Gatto” (16 e 17 settembre), entrambi alle 19.30. La rassegna è organizzata dalla Regione Puglia in partnership con il Comune di Mesagne ed è finanziata dalla Fondazione “Apulia Film Commission”. L’ingresso è gratuito, per prenotarsi telefonare al 3880930378. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid.

A Mesagne le foto del drone in una mostra fotografica

Saranno esposti per la prima volta gli scatti realizzati con l’uso del drone nel salone dell’associazione Giuseppe Di Vittorio. “Apulia top down. Una vita vista Puglia” è il titolo della mostra fotografica che sarà inaugurata oggi, 5 settembre, alle 19 e che rimarrà aperta fino al 14 settembre dalle 19 alle 23. Nella prima esposizione del mesagnese Marco Falcone, appassionato di fotografia fin dalla tenera età di sei anni, sarà permesso ai visitatori di fare un tuffo verticale nelle bellezze del Tacco d’Italia, tra colori e peculiarità che regalano la possibilità di apprezzare, da visuali insolite, angoli caratteristici e splendidi dettagli. L'appuntamento di “Apulian Top Down” non è solo per i tanti appassionati di fotografia, ma anche per chi ama la città di Mesagne e la meravigliosa Puglia.



Concerto in streaming per i Calibro 35: tappa in Puglia al Parco Archeologico di Egnazia

Dalla partnership tra l’associazione Italian Music Festival, che mette in rete, rappresenta e promuove 10 festival italiani di musica contemporanea e attuale, e il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale è nato il progetto “Place To Be”: una serie di produzioni originali che metteranno in vetrina luoghi speciali e inconsueti ospitando alcuni tra i migliori artisti italiani dell’immaginario musicale contemporaneo e d’avanguardia. Tre eventi che saranno trasmessi in diretta streaming in esclusiva dalla piattaforma Dice Tv, in collaborazione con Butik (agenzia specializzata nella promozione del turismo musicale in Italia) e promossi nel mondo grazie alla rete di Ambasciate, Consolati, Rappresentanze e Istituti Italiani di Cultura. Sarà così possibile assistere alle spettacolari esibizioni di Nu Guinea immersi nelle vigne del Monferrato (il 9 settembre), dei Calibro 35 nella mistica atmosfera degli Scavi Archeologici di Egnazia a Fasano (il 16 settembre) e, infine, Clap! Clap! e Kety Fusco nel borgo medievale della Civita di Bagnoregio (il 23 settembre).