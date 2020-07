Mostre, musica e spettacoli: un fine settimana ricco di appuntamenti

Ritornano gli eventi estivi con una nuova veste nel rispetto delle norme sulla sicurezza sanitaria ma con l’entusiasmo di sempre. Il prossimo fine settimana, tra mostre e spettacoli di ogni genere sarà un vero week end estivo per gli appassionati di arte e cultura.

Si comincia a Ostuni sabato 1 agosto con una serata dedicata alla luna piena presso “La luna nel pozzo” di contrada Foragno. Salsiccia alla griglia, gelato e un concerto per tubi e non solo con Nando&Maila, sonorità coinvolgenti della Sudor’chestrà e Bandarisciò, il duo Ciciriello/Santoro che vi porterà nel mito della guerra di Troia, i nuovi scalzi, Nico e Elaisa e tanti altri.

Sarà visitabile dal primo agosto la mostra di arte contemporanea “Arte che incontra l’Arte” presso la Masseria Palombara Resort & Spa, ad Oria, e sarà visitabie fino al 27 settembre 2020, a cura di Diego Viapiana, con il patrocinio di Puglia Promozione. L’inaugurazione è prevista il 31 luglio alle ore 19, dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e da Nancy Dell’Olio, ambasciatrice della Puglia nel Mondo. Fiumi limpidi, fauna selvatica a spasso per le città, i canali di Venezia trasparenti. Il miracolo della natura. È bastato poco perché la natura si riprendesse i suoi spazi, è bastato poco perché tutto fosse come prima

Per “Viaggio”: esperienze e laboratori al Parco archeologico di Agnano a Ostuni, i prossimi appuntamenti si svolgeranno nei pomeriggi di sabato 1 e domenica 2 agosto 2020.

Sabato 1 agosto, a partire dalle ore 18, il Museo Civico Archeologico sarà lo scenario di "Un giallo al Museo". Durante l'attività i partecipanti saranno coinvolti nella scomparsa di un personaggio. Il compito dei piccoli detective sarà quello di risolvere enigmi e misteri per raccogliere tutti gli indizi che gli consentiranno di scoprire il personaggio misterioso ed il motivo della sua scomparsa, durante l'indagine potranno avvalersi dell'aiuto dei genitori o dei nonni.

Domenica 2 agosto le attività vedranno come sfondo il Parco Archeologico e il Museo Civico Archeologico.

A partire dalle 18 si potrà scoprire il Parco di Agnano in una veste insolita ed affascinante con l'attività "Trekking del Mito". I partecipanti potranno conoscere tutti i miti e leggende che si celano dietro le piante spontanee e le erbe del Parco. Sempre nella giornata di domenica, alle ore 18, il Museo, aprirà le sue porte alla storia del teatro Greco ed al culto Dionisiaco, con il laboratorio di archeologia manipolativa "Le maschere del Teatro Greco". Dopo una “lezione introduttiva”, sulla nascita del teatro e sulla figura dell’attore, gli ospiti potranno creare con l'argilla la loro maschera greca.

A Mesagne balconi in musica. L’associazione culturale-musicale Harmony, con il patrocinio del comune, ha organizzato, nell’ambito di “Mesagnestate 2020” , due serate dedicate alla lirica ed al bel canto per sabato 1 agosto e giovedì 13 agosto 2020. La rassegna Mesagne in lirica, giunta alla quarta edizione, quest’anno si trasforma e diventa itinerante.

Per rispettare le norme anti assembramento, le esibizioni degli artisti si svolgeranno su alcuni balconi monumentali della città, da cui Balconi inmusica Saranno proposte liriche e classici napoletani, un omaggio a Morricone, senza contatto col pubblico ma dall’alto dei balconi in uno scenario di particolare bellezza che il centro storico mesagnese propone.

A Oria andrà in scena domenica 2 agosto alle 21 lo spettacolo “Per un’ora d’amore, forse... due” in piazza Lorch. L’evento rientra nell’ambito del cartellone estivo, promosso dall’assessorato alla Cultura e al Turismo. Si tratta di uno spettacolo musicale che rappresenta un ideale racconto sulla musica italiana, in particolare su quella prodotta da artisti scomparsi ma che hanno lasciato tracce indelebili nella nostra cultura musicale: Lucio Dalla, Pino Daniele, Rino Gaetano, Domenico Modugno, Alex Baroni, Mia Martini, Franco Califano, Sergio Endrigo, Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco e Lucio Battisti.

Un concerto, il primo di Teatro Madre Festival, per violoncello e pianoforte: sabato 1 agosto, ore 21.15, al Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano (Ostuni), i fratelli musicisti Redi ed Ekland Hasa costruiranno un ponte immaginifico tra i Balcani e il Salento tra improvvisazioni e giochi virtuosistici

Prenderà il via domenica prossima 2 agosto a Montalbano il programma di manifestazioni estive dal titolo “Estate a Montalbano 2020”, messo a punto dalla associazione teatrale amatoriale in vernacolo e non “Gli amici di Giuuaanneed”, presieduta da Mina Schiavone. Si tratta di quattro eventi che si svolgeranno nel corso della estate e con il patrocinio del Comune di Fasano, e della Cia – Agricoltori Italiani Due Mari (Brindisi-Taranto).

Obiettivo delle diverse iniziative: animare la frazione nel periodo estivo recuperando una serie di tradizioni della cultura tipica sia locale che regionale. Questo il programma degli eventi che si svolgeranno tutti in Piazza della Libertà a partire dalle ore 20.30 nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Domenica 2 agosto, il gruppo ragazzi della associazione porterà in scena la commedia in vernacolo “Hermanno Berlocco, medico condotto”.

Una fiaba contro il bullismo sarò presentata a Mesagne. Tra colorate illustrazioni, canzoni e racconti, la poliedrica Luisa Corna, già cantante e attrice, stupisce i suoi fan con il primo lavoro editoriale dedicato ai lettori più piccoli, ma che incuriosisce anche gli adulti per il tema trattato, il bullismo: il libro s’intitola “Tofu e la magia dell’arcobaleno” e sarà presentato domenica 2 agosto alle ore 20 nell’Atrio del Castello comunale. L’evento è gratuito, organizzato dall’associazione culturale “La valigia blu” nell’ambito del calendario “MesagnEstate di piazza, ogni sera un’emozione” promosso dall’Amministrazione comunale; nel rispetto della normativa anticovid e del distanziamento sociale, sarà aperto a un pubblico composto da massimo 60 persone fino alla concorrenza dei posti disponibili. Al termine della presentazione l’autrice si intratterrà per il firmacopie.