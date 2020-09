Feste per i cantanti e per i lettori: appuntamenti per tutti i gusti

Esposizioni botaniche ed escursioni nel fine settimana; gara canora per gli amanti della musica e un convegno sul teatro musicale sacro.

A Ostuni torna Hortus

Torna il 26 e 27 settembre l’appuntamento irrinunciabile per chi ama il verde in Puglia. La location è quella tradizionale della villa comunale “Sandro Pertini” a due passi dal centro storico di Ostuni. L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il presidente di Hortus Puglia Pierangelo Argentieri, il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo, il presidente del Gal Alto Salento Vincenzo Iaia, l'assessore alle Attività produttive del Comune di Ostuni Luca Cavallo, la vice presidente di Hortus Puglia Alma Sammarco.

Anche a Brindisi le Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 26 e domenica 27 settembre si svolgeranno le Giornate Europee del Patrimonio a cui il Comune di Brindisi, insieme a una serie di enti e associazioni, aderisce con un ricco programma.

Raduno a Montalbano di Fasano alla scoperta del Pascolo nel Parco

Secondo evento gratuito organizzato grazie alla collaborazione tra il Parco Regionale Dune Costiere Torre Canne Torre S. Leonardo, la cooperativa Serapia e Masseria Scategna, nell’ambito del progetto #Laspeh, finalizzato a promuovere e far conoscere le caratteristiche del pascolo che protegge gli habitat del Parco delle Dune Costiere. Sabato 26 settembre, alle 10.30 ci sarà un incontro a masseria Scategna, nelle campagne tra Montalbano (Fasano) e Ostuni, per conoscere più da vicino la pratica storica dell'allevamento e la produzione di latte che tutela gli habitat e gli ecosistemi. Le guide della cooperativa Serapia illustreranno le caratteristiche del territorio legato al pascolo controllato e dialogheranno, su questo tema, con l'allevatore Raimondo per conoscere più nel dettaglio i processi di realizzazione dei prodotti caseari, le caratteristiche del latte giallo e i suoi valori nutrizionali.

A San Vito dei Normanni per il Barocco Festival, convegno su epopea teatro musicale sacro

Il convegno musicologico "Il teatro musicale sacro a Napoli al tempo di Leonardo Leo" chiude la XXIII edizione del "Barocco Festival Leonardo Leo" laddove si era messa in cammino, nel chiostro dei Domenicani (Civica Biblioteca "Giovanni XIII"), a San Vito dei Normanni, domenica 27 settembre, alle 10. L’ingresso è gratuito e organizzato nel rispetto di tutte le misure dettate dalle linee guida nazionali e dai protocolli regionali antiCovid. Il teatro musicale sacro ebbe nella Napoli borbonica del secondo Settecento risultati e creazioni singolarissimi e importanti. La vita teatrale del secolo d’oro rappresenta una raffigurazione iconica di una capitale dello spettacolo europeo.

Brindisi: Gara canora al Roxy Bar con Silvia Flores

Dopo il grande successo del suo live e della “Notte degli Oscar” tenuti a Brindisi nelle settimane scorse, la cantante brindisina Silvia Flores torna sul palcoscenico con un grande e coinvolgente evento, in programma domenica 27 settembre, dalle 13, in coincidenza col pranzo domenicale, presso il Roxy Bar di Angelo Liberale, in via Osanna. Si tratta di una gara canora dove prenderanno parte ancora una volta le più belle voci del territorio.

Manifestazione a San Pietro per la Festa dei Lettori

“Sei” come il numero cardinale, come i sei relatori che interverranno con sei diverse esperienze e sei modi di “Inventare il presente”. È questo il programma dell’evento che si svolgerà lunedì 28 settembre presso il teatro Don Bosco di San Pietro Vernotico, a partire dalle 20.30 in occasione della sedicesima edizione della Festa dei Lettori. Ospiti della serata sarann Fabrizio Saccomanno, attore regista e pedagogo teatrale; Chiara Orsini, coordinatrice dei progetti di accoglienza e inclusione per rifugiati; Enrico Tarantino, digital manager e docente di Luxury Marketing; Alessandro Salvati, dottore di ricerca in Politiche Pubbliche e Pianificazione del Territorio; Fabio Pollice, geografo e rettore dell’Università del Salento; Enza Pagliara, cantante dell’orchestra della Notte della Taranta. “Sarà un evento dinamico – assicurano gli organizzatori – Ogni intervento durerà 15 minuti; si spazierà da temi come università e ricerca, agroecology, femminismo, musica, teatro, turismo. Gli ospiti ci regaleranno spunti di riflessione per essere migliori”.

L’ingresso è gratuito ma necessario per partecipare all’evento, reperibile al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sei-sei-speaker-sei-esperienze-sei-parole-12040328091