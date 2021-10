Parco Di Giulio in festa: week end all'insegna del divertimento

BRINDISI – Sabato 16 ottobre a partire dalle ore 17:30 e domenica 17 a partire dalle ore 10 fino al tardo pomeriggio, al parco Di Giulio si svolgerà un’iniziativa pubblica . Sarà una giornata,dedicata ai bambini e alle famiglie con gonfiabili, attrazioni e stand gastronomici con tante iniziative per tutte le fasce d’età. “Ci prepariamo a trascorrere un weekend di festa in un parco pubblico – spiega l’organizzatore Angelo Fontò – che collaborando tutti insieme, riusciremo a garantire un weekend di divertimento e spensieratezza per tanti bambini e per le loro famiglie in piena sicurezza rispettando tutte le normative anti Covid . Spero che anche questa volta in tanti decideranno di trascorrerla con noi”.