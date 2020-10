Romanzi in cantina e passeggiate tra gli olivi: appuntamenti per tutti i gusti

BRINDISI - Proseguono gli appuntamenti di cinema e teatro a Brindisi e provincia. Secondo week end con il Fai alla scoperta delle bellezze locali, cultura nella cantina vinicola per la presentazione di un romanzo e passeggiata tra gli ulivi nel quarto appuntamento annuale per la promozione del territorio.

Brindisi: sabato 24 ottobre al teatro Verdi "Finibusterrae"

Sabato 24 ottobre, con inizio alle 18.30, secondo appuntamento della rassegna "Brindisi in Scena". "Finibusterrae" è uno spettacolo di teatro-canzone con Marcantonio Gallo e tre musicisti. Fruizione di spazi e servizi in sicurezza. Per una migliore gestione degli ingressi, gli spettatori saranno invitati a raggiungere direttamente la sala, senza attendere e sostare nel foyer. I biglietti sono disponibili solo presso la biglietteria del teatro (T. 0831 562 554), aperta ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30. Sabato 24 ottobre, giorno dello spettacolo, dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 18.30. Il biglietto ha un costo di 10 euro (ridotto bambini fino a 12 anni, 5 euro) e la visione è consigliata a partire dai 10 anni.

Fasano Città dell'olio, al via la quarta edizione della Camminata tra gli olivi

Si svolgerà domenica 25 ottobre, grazie all'organizzazione dell'associazione nazionale "Città dell'Olio" e con la collaborazione dell' assessorato alle attività produttive del Comune, guidato da Luana Amati, la quarta edizione della Camminata tra gli olivi, patrocinata, anche, dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dal ministero dell’Ambiente e del ministero per i Beni culturali e per il turismo. Saranno ben 73 le città italiane ad aderire a questa manifestazione, nata per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.

Rassegna d’autore al cinema Impero di Brindisi

Prosegue a ottobre e fino a dicembre la rassegna d’autore al cinema teatro Impero di Brindisi pensata per tutti gli amanti dei film di qualità. Dieci titoli che insieme costituiscono una rassegna da non perdere, con ingresso a 5 euro, per altrettanti week-end all’insegna del cinema d’autore. Spettacoli alle 18 e alle 20 per un viaggio nella società contemporanea attraverso i temi che più investono il nostro tempo. A partire dall’ingresso nel cinema e per tutte le dinamiche di spostamento nella struttura, di distanziamento interpersonale e di destinazione alla poltrona in sala, saranno fatte osservare le misure prescritte dalle linee guida nazionali e dai protocolli regionali in materia di contrasto al contagio da Covid. Il 24 e 25 ottobre andrà in scena "Grazie a Dio", film di François Ozon. Alexandre vive a Lione con la sua famiglia. Un giorno viene a sapere che il prete che abusava di lui quando faceva parte del gruppo degli scout, sempre a contatto con i bambini. Inizia allora la sua personale battaglia con l’aiuto di François ed Emmanuel, anch’essi vittima del sacerdote, per raccontare le responsabilità del prete.

Tornano, per il secondo week end, giornate Fai d’autunno

Quest’anno l’appuntamento con l’Italia più bella si fa in 4. Per permettere a tutti di visitare in sicurezza mille luoghi straordinari del nostro Paese, le Giornate Fai d’autunno raddoppiano su due weekend: 17 e 18 e 24 e 25 ottobre. Un’occasione da non perdere per tornare a scoprire luoghi ancora poco conosciuti del nostro Paese e sostenere la missione del Fai. Per il secondo weekend 24-25 ottobre: masseria Il Frantoio - Strada Statale 16 km 874, 72017 Ostuni BR

dalle 10 alle13 e dalle 15 alle 17. In occasione delle Giornate Fai è possibile prenotare il pranzo in masseria. L'edizione è dedicata a Giulia Maria Cespi.

“Io sono a-more” presentazione in cantina a San Pietro Vernotico

Domenica 25 ottobre, alle 19, la scrittrice leccese Giovanna Politi, presenterà il suo romanzo “Io sono l’a-more” presso la Cantina Sampietrana, in via del Mare 38 a San Pietro Vernotico. A dialogare con lei, l’avvocato Stefania Foscarini e il docente di Marketing del territorio presso l’università del Salento e sindaco di Surbo, Ronny Trio. Brani dal romanzo saranno interpretati dall’attrice teatrale Agnese Perrone. Allieterà la serata il canto della soprano Stefania Tommaso. A fine serata, la degustazione di tre tipologie di vino, offerto dalla cantina Sampietrana. Ingresso libero