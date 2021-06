"Wow! Fasano": da giugno a settembre oltre cento eventi nelle piazze

FASANO – Oltre 100 appuntamenti tra grandi concerti, musica, teatro, cinema ed eventi culturali di ogni genere. È il cartellone dell’estate di «Wow! Fasano», presentato al Chiostro dei Minori Osservanti. Il cartellone comprende tutti gli eventi di Locus Festival, Luce Festival, Fasanomusica, Bari in Jazz, Teatro Pubblico Pugliese e Cinema all’aperto.

Da giugno a settembre, da piazza Ciaia al parco archeologico di Egnazia, dalle marine di Savelletri e Torre Canne al Minareto di Selva, tutto il territorio di Fasano sarà il palcoscenico di artisti di successo internazionale. Tra questi ricordiamo: Elio, Sergio Rubini, Peppe Barra, Isa Danieli, Alessio Boni e Marcello Prayer che fanno parte della rassegna di prosa “Teatro sotto le stelle” realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, che si svolgerà all’aperto al Minareto di Selva (in allegato il programma completo).

E poi i quattro appuntamenti de “La casina dei ragazzi” per i più piccoli a luglio a Selva di Fasano con Oreste Castagna ospite d’eccezione, realizzata dall’amministrazione comunale sempre in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, La Casina dei Ragazzi e Casina Municipale, (in allegato il programma completo).

Agli appuntamenti di teatro si aggiungono quelli della rassegna di «Books, rock and songs», organizzato in collaborazione con Bass Culture, Casina Municipale, I Presidi del libro e la Biblioteca di Fasano. Sei appuntamenti dedicati a grandi artisti della musica d’autore mondiale, da Battiato a David Bowie, passando per Lucio Battisti, Giorgio Gaber e Bob Dylan e ai cantautori di Raistereonotte. Un viaggio nella musica d’autore italiana e internazionale attraverso live e libri in una rassegna che unisce lettura, rock e canzoni (in allegato il programma completo). Per tutti, info e biglietti su www.teatropubblicopugliese.it

Il cartellone è stato presentato dal sindaco Francesco Zaccaria, dall’assessore alla Cultura e al Turismo, Cinzia Caroli e dal consigliere comunale delegato alla valorizzazione internazionale del territorio e al coordinamento dei festival e degli eventi culturali estivi, Pier Francesco Palmariggi. Alla conferenza ha partecipato anche il consigliere del Cda del Teatro Pubblico Pugliese, Roberto Romeo.

«La casina dei ragazzi», quattro appuntamenti a luglio a Selva

Si parte domenica 4 luglio con «Granteatrino» che porta in scena «I tre porcellini». La domenica successiva, 11 luglio, spazio a «Inti» con «La grande Foresta». Domenica 18 luglio c’è la chicca della rassegna con Oreste Castagna e «Il carro dei comici» in «Biancaneve e l’ottavo nano». Chiude domenica 25 luglio «Carticù» con «Il tesoro dei briganti».

Cinque spettacoli al Minareto in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese

Si parte il 22 luglio con «Ci vuole orecchio», Elio canta e recita Enzo Jannacci. Si prosegue il 30 luglio con Sergio Rubiniin «Ristrutturazione». Ad agosto sono previsti 3 appuntamenti. Apre Peppe Barra con «Non c’è niente da ridere» (5 agosto), si prosegue il 24 agosto con Isa Danieli in «Raccontami» e chiude la coppia Alessio Boni e Marcello Prayer in «Canto degli esclusi-Concertato a due per Alda Merini», il 31 agosto. I possessori di abbonamento della stagione di prosa 2019/2020 (sospesa ad ottobre 2020) hanno un credito per gli spettacoli sospesi, che potranno recuperare nell'ambito della stagione 2021/2022 e non in quella estiva 2020/2021.?

«Books, rock and songs», rassegna dedicata a grandi artisti della musica d’autore mondiale

Si parte il 5 luglio con il live di Lorenzo Mannarini dedicato a Franco Battiato e la presentazione del libro: «Segnali di vita. La biografia de “La voce del padrone” di Franco Battiato» con l’autore Fabio Zuffanti. Secondo appuntamento il 12 luglio con il live di Pietro Verna dedicato a Lucio Battisti e la presentazione del libro «Il nostro caro Lucio» con l’autore Donato Zoppo. Terzo incontro il 19 luglio con live di Domenico Mezzina dedicato a Giorgio Gaber e la presentazione del libro «L’Italia del signor G» con l’autore Flavio Frezza.

Altri due appuntamenti sono dedicati a due grandissimi artisti della musica mondiale. Il primo, lunedì 26 luglio, è il live di Simone Martorana per Bob Dylan con la presentazione del libro «Bob Dylan e like a Rolling Stone» con l’autore Mario Gerolamo Mossa. Il secondo è il dj set di Carlo Chicco del 2 agosto dedicato a David Bowie con la presentazione del libro di John O’Connel «Il book club di David Bowie», con ospite Cesare Veronico. Si chiude il 9 agosto con «Omaggio ai cantautori di Raistereonotte», live di Gianni Rotondo con la partecipazione dello scrittore Giampiero Vigorito.