Wow! Fasano, tutto pronto per il concerto gratuito dei Selton sul molo di Savelletri

FASANO – Tutto pronto in vista della giornata inaugurale del PensieriCorrenti Festival, organizzato e promosso dall'associazione Itriae Culturae con il sostegno del Comune di Fasano.

Giovedì 18 luglio si apre alle ore 21 presso il Molo di Savelletri di Fasano, con la presentazione del documentario del progetto di residenza di Teo Vàzquez, artista spagnolo specializzato in interventi di arte urbana: un murales site-specific, nato anche grazie al contributo del Comune di Fasano, che restituirà una visione identitaria del territorio scaturita da un processo di condivisione con la comunità. A seguire Francesco Paolo de Ceglia e Lorenzo Leporiere del Seminario di Storia della Scienza, il centro interuniversitario di ricerca con sede presso l'Ateneo di Bari, guidano il talk “Vampiri, licantropi e tarantate. All'origine del mito di metamorfosi”.

A chiudere la serata il live dei Selton, la band pop-tropicalista brasiliana che presenta il nuovo album “Gringo Vol. 1” (Island Records/Universal Music), registrato tra Londra, Milano e la Puglia, e il “Funky*Club vinyl set” di Gianni U'rss & Damamentale.

Le aree di parcheggio consigliate sono quelle di Via degli Scavi e Via Zacinto, entrambe gratuite. Si invita il pubblico a usufruire delle aree di parcheggio consigliate per garantire sicurezza e scorrimento della viabilità. Le aree individuate sono tutte in prossimità del centro di Savelletri che potrà essere raggiunto comodamente a piedi.