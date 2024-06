Yoga in Masseria: percorsi rigeneranti a cura del Centro Studi Yoga

SAN PIETRO VERNOTICO - L’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Studi Yoga Unio di San Pietro Vernotico promuove l’iniziativa “Yoga in Masseria”.

L’appuntamento è per sabato 22 giugno a partire dalle 18.30.

Una serata dedicata alla pratica Yoga immersi nella splendida cornice di Masseria Monache (Strada provinciale 86 San Pietro Vernotico – Campo di Mare).

Ristrutturata recentemente è già un punto di riferimento per i turisti in cerca di un’oasi tra gli ulivi a due passi dal mare, a cavallo tra Lecce e Brindisi. Alberto Argentieri, giovane imprenditore, si spende da anni nell’impresa di far conoscere le eccellenze agroalimentari del territorio in cui è nato e cresciuto, ottenendo importanti riconoscimenti.

Circondata da macchia mediterranea, vigne e uliveti la masseria ospiterà l’Associazione che da anni promuove la filosofia dello Yoga tenendo corsi tutto l’anno nella sua sede di San Pietro Vernotico.

Per l’occasione si alterneranno i due istruttori Raffaele Costantini e Federica Rizzo in una pratica rigenerante e adatta a tutti, dai più esperti ai principianti, con momenti di meditazione e pranayama (esercizi di respirazione).

“Lo Yoga è un meraviglioso strumento di autoconoscenza, è strettamente connesso alla vita di ciascuno di noi, perché parte dal corpo per toccare le altre sfere dell’essere umano: quella emotiva e mentale. Una via per esprimere al meglio le proprie potenzialità”. Raffaele Costantini, presidente dell’associazione Centro Studi Yoga Unio, spiega così uno degli effetti della pratica yogica.

Al termine i partecipanti si intratterranno in un aperitivo nella fresca atmosera della campagna salentina.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare al 320 9090 752