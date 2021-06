Formazione e tirocinio retribuito a bordo delle navi Costa Crociere

Accordo fra Comune di Brindisi, la compagnia crocieristica e Fondazione Its regionale per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato

Al via una nuova collaborazione tra Costa Crociere, Fondazione Its regionale per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato e il Comune di Brindisi per la realizzazione di un corso Its finalizzato al rilascio del Diploma (5° Livello Eqf ai sensi del Dpcm 25.01.2008) di Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive e a ricoprire il ruolo di Culinary and Management Specialist on board.

Il corso, della durata di due anni, partirà ad ottobre darà a 25-30 giovani del nostro territorio l’opportunità di formarsi sui temi riguardanti il settore food a bordo di navi da crociera e nel turismo, guidati da uno dei più importanti brand al mondo del settore crocieristico. Con l’obiettivo di favorire la valorizzazione delle competenze e l’occupazione dei giovani locali nel settore turistico, l’amministrazione comunale è orgogliosa di essere partner di questo percorso formativo, che darà a tutti gli studenti la garanzia di occupazione immediata attraverso un tirocinio retribuito a bordo delle navi Costa Crociere.

“Siamo felici che Costa Crociere e Fondazione Its Turismo Puglia abbiano scelto Brindisi per questa importante iniziativa di alta formazione - spiega l’assessore al Turismo Emma Taveri -, individuando nell’amministrazione comunale un partner con cui avviare una collaborazione costruttiva che speriamo possa portare a sviluppi futuri in termini di occupazione e turismo.

Anche questo ulteriore passo dimostra un crescente interesse da parte di realtà nazionali ed internazionali per Brindisi, e una concreta opportunità formativa e lavorativa.” Nelle prossime settimane i dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza a cui parteciperanno i rappresentanti di Costa Crociere e la Fondazione Its Turismo Puglia.