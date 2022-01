Inglese e lavoro, la Oxford College offre corsi gratuiti

CEGLIE MESSAPICA - Per venire incontro alle esigenze di giovani disoccupati, la Oxford College Mita con sede a Ceglie Messapica, nell'ambito di azioni che mirano alla solidarietà promuove corsi gratuiti di inglese base con docente madrelingua e un corso gratuito di preparazione alla stesura di un curriculum vitae e di come affrontare un colloquio di lavoro efficace. I corsi sono a numero chiuso e sono rivolti esclusivamente a donne e uomini in stato di disoccupazione. Inviare la propria candidatura alla mail: hr@oxfordcollegemita.it.