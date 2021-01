Come denunciare i reati ambientali: la guida in un webinar

MESAGNE- Si svolgerà venerdì 15 gennaio dalle 19 sulla piattaforma meet il seminario illustrativo di come fare una denuncia o segnalare la presenza di discariche abusive, organizzato da Cicloamici. Per accedere all’incontro, il link di seguito https://meet.google.com/nwu-btvj-aaz

Chi abbandona deliberatamente i rifiuti trasformando i luoghi in discariche abusive commette un crimine ambientale: ovvero è un criminale. La Puglia è al secondo posto in quanto a reati contro l’ambiente. Gli ecologisti hanno il compito di segnalare e denunciare. Proponiamo un tutorial ovvero una guida pratica che spiega come segnalare e denunciare l’abbandono dei rifiuti e la presenza di discariche. Accanto alla denuncia agli organi preposti esistono strumenti per segnalare, censire, valutare con l’aiuto di tutti lo stato di salute dei nostri territori e la presenza dei bubboni ovvero delle discariche abusive. Nel seminario sarà illustrato come creare strumenti di raccolta delle segnalazioni e di analisi. Dalla raccolta e classificazione si passerà alla costruzione delle “mappe dei rifiuti”. Strumenti cartografici per individuare i luoghi deturpati e gli interventi di bonifica. I volontari dell’associazione Cicloamici esporranno gli aspetti legali e mostreranno in pratica come costruire un questionario online, analizzare i dati e realizzare una mappa con le segnalazioni con l’ausilio di Google Moduli e di Mymaps. Su questo link il format proposto dai cicloamici https://www.cicloamici.it/…/articoli-moduli-e-mappe/

È prevista anche la diretta facebook su https://www.facebook.com/CicloamiciFiab