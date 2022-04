Col Sole in fronte, laboratorio musicale sul paesaggio sonoro con Ferdinando Arnò

Dal 3 maggio al 7 giugno tra Oria, Erchie, Monteparano, Statte, Villa Castelli e San Marzano di San Giuseppe è in programma "Con Sole in Fronte", laboratorio musicale sul paesaggio sonoro organizzato dal servizio civile Note in Campo con il produttore e compositore Ferdinando Arnò. Un laboratorio rivolto a musicisti, scuole e la cittadinanza per identificare e valutare il paesaggio sonoro con l'obiettivo di costruire una mappa ad accesso libero e gratuito sul web che abbia il potenziale di orientare i piani e le politiche per una vita più sana e sostenibile. Un laboratorio per ragionare sul paesaggio sonoro che, con o senza cuffie alle orecchie, parla e canta senza sosta e ci mette in relazione con il paesaggio rurale e urbano, ma soprattutto su noi stessi, sulla nostra musicalità.

Siamo ancora in grado mentre passeggiamo nella città o nelle nostre campagne “con il sole in fronte” a cogliere tutti gli aspetti multisensoriali del mondo che ci circonda? Le voci ed i suoni che lo animano: il traffico, le campane, le sirene, ma anche rumori tipici di una fontana, di una bottega, del vento tra le foglie secche. Quei suoni che ci circondano sono la colonna sonora della nostra esistenza. Possiamo essere parte di questa dimensione vissuta e autentica dei luoghi facendo parte della musica del nostro paesaggio sonoro o essere degli inconsapevoli complici della crescita di un “brusio di fondo” in cui “suono” è sinonimo di “rumore”. Un rumore che produce una disaffezione e una conseguente mancanza di ascolto.

Ferdinando Arnò, compositore e produttore musicale originario di Manduria ha lavorato per migliaia di campagne pubblicitarie (Barilla, Tim, Sky TV, Bmw, Nespresso, Coca-Cola, Skoda, Peugeot, Nike, Mercedes). Numerosi i riconoscimenti in questo ambito, tra cui dieci Key Award conquistati tra il 2004 e il 2018 e l'Excellence Key Award come miglior casa di produzione. Nell'ambito dell’attività di creazione di musiche per advertising Arnò ha collaborato con alcuni dei più grandi registi contemporanei chiamati a dirigere gli spot: da Gabriele Salvatores a Michel Gondry, da Tarsem Singh a Spike Lee, Matteo Garrone ed Emanuele Crialese. In veste di produttore ha scoperto Malika Ayane per cui ha prodotto e composto canzoni diventate hit in classifica e successi radiofonici. Arnò ha anche diretto l’’orchestra del Festival di Sanremo per Malika Ayane, Raphael Gualazzi e Tricarico. Le sue collaborazioni includono artisti di fama internazionale come Andrea Bocelli, Ennio Morricone, Vince Mendoza e Tom Elmhirst