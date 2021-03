Operatrici antiviolenza, aperte le iscrizioni al corso

MESAGNE- Prenderà avvio nel mese di aprile un corso teorico-pratico di 80 ore, curato da esperte ed esperti, per la formazione di operatrici antiviolenza. La cooperativa sociale Siderea e l’associazione di promozione sociale A.s.s.e., con la collaborazione dell’associazione Fiorediloto, hanno deciso di lanciarlo in questi giorni in occasione della Festa della donna dell’8 marzo. Le modalità di partecipazione saranno sia in presenza che online (piattaforma Zoom) al costo di 70 euro.

Tra gli interventi, illustri autorità a livello regionale e professionisti impegnati nei servizi della cura e del contrasto a ogni forma di sofferenza, come Gianluca Budano, presidente rete Antiviolenza L.a.r.a., il capitano Antonio Corvino della Compagnia dei carabinieri di San Vito dei Normanni, e il procuratore della Repubblica di Brindisi, Antonio De Donno. Il corso sarà tenuto dai docenti Emilia Pugliese, Melania Pungente, Valentina Farina, Anna Maria Casaburi, Mariella Pilato, Sergio Caruso e Maria Esposito.

Il corso avrà inizio il 16 aprile 2021 e proseguirà per ogni weekend (venerdì pomeriggio dalle 15 alle 20 e sabato mattina dalle 9 alle 14). Per i primi 15 iscritti che sceglieranno la modalità in presenza la sede sarà in via Roma 62 a Mesagne, gli altri avranno la possibilità di seguire il corso in modalità remoto fino a un massimo di 30 iscritti totali. Per l’iscrizione è necessario compilare la domanda d’ammissione, allegando la ricevuta del bonifico di 70 euro e un documento di riconoscimento. Per info chiamare il numero 3289323977

