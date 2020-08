Garanzia Giovani: corsi di formazione a Brindisi dal 26 agosto

Si chiama “PartECIPA alla tua crescita” la campagna promossa da Ecipa Brindisi che offre e promuove una serie interessante di corsi riservati ai giovani dai 16 ai 29 anni, finanziati da Garanzia Giovani, il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. La formazione di Ecipa prevede ben 8 percorsi con un’offerta sia “in presenza” che online attraverso una piattaforma dedicata, che durante il lockdown ha riscosso un incoraggiante successo per il futuro dell’ente affiliato alla Cna.

Presso le aule accreditate di viale Belgio n. 30, al rione Bozzano, si svolgeranno i corsi per Conduzione macchine a controllo numerico (200 ore), Tecniche di assistenza all’infanzia (200 ore), Make up artist (140) e Ricevimento sala e bar (200 ore). In modalità “a distanza”, comodamente da casa, invece, sarà possibile iscriversi ai corsi di Lingua Inglese - Livello B1 (70 ore), Meccatronica, elettronica e robotica (200 ore), Marketing comunicazione e vendita (200 ore), Organizzazione e gestione di attività di segreteria (200 ore).

“I corsi di Garanzia Giovani - spiega Pietro Pugliese, direttore di Ecipa Brindisi - rappresentano una grande opportunità per ragazze e ragazzi dai 16 ai 29 anni che non lavorano, non studiano e vogliono acquisire, gratuitamente, competenze spendibili nel mondo del lavoro”.

E’ possibile iscriversi o ricevere le informazioni sui corsi cliccando sul sito all’indirizzo di www.ecipabrindisi.it nella sezione Garanzia Giovani o telefonando ai numeri 0831.575694 o 392.9247092 in orari d’ufficio a partire dal 26 agosto.