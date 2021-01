Impresa e pubblica amministrazione: il webinar formativo

BRINDISI- Officina della formazione srls organizza per martedì 2 febbraio dalle 9 alle 14 un corso formativo per amministratori, direttori generali, dirigenti, segretari comunali e funzionari enti locali in cui verranno illustrate le competenze dello Sportello unico attività produttive. Per ricevere informazioni e prenotarsi contattare i numeri segreteria 081.19569146 - 348.8048974 o inviare email a info@officinadellaformazione.it o www.officinadellaformazione.it

Per partecipare bastano pochi requisiti: collegamento a Internet a banda larga - indirizzo posta elettronica - casse oppure cuffie – microfono – Si può effettuare una prova gratuita prima di definire l'iscrizione. Di seguito il programma del webinar.

Programma

I^ Parte - Sportello Unico Attività Produttive

Lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) rappresenta lo strumento esclusivamente telematico voluto dal legislatore per assumere il ruolo di unico interlocutore tra l’Impresa e la Pubblica

Amministrazione. Il DPR 160/10 lo definisce come: “unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva in grado di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento” (art. 1).

Il SUAP risulta essere l’unico punto di accesso, attraverso il portale impresainungiorno.gov.it per le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Cosa fa il Suap

Il Suap consente di poter avviare l’impresa in un solo giorno, assolvendo a tutte le procedure previste per lo start-up d’impresa. Nello specifico il Suap:

svolge compiti di coordinamento con gli Uffici interni dell’ente destinatario del procedimento amministrativo e con gli Enti esterni (A.s.l., A.r.p.a., Vigili del Fuoco, etc.) coinvolti nelle varie fasi e a diverso titolo nell’ambito dello stesso;

agisce secondo modalità telematiche, avvalendosi di strumenti tecnologicamente innovativi, quali un proprio portale (impresainungiorno.gov.it), la posta elettronica certificata – P.E.C., la firma digitale, il protocollo informatico, in grado di conferire rapidità nelle risposte, trasparenza e tracciabilità dei procedimenti trattati;

comunica all’utente impresa/intermediario gli esiti della presentazione dell’istanza, consentendo così l’avvio certo d’impresa;

provvede, attraverso il portale, alla gestione dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l’attivazione degli adempimenti, il rilascio di ricevute all’interessato ed il pagamento dei diritti e delle imposte.

Quali procedimenti attuare tramite il SUAP

Attraverso il SUAP possono essere gestiti due procedimenti:

Automatizzato: nei casi in cui l’avvio di un’attività di produzione di beni o di prestazione di servizi, sia soggetto a Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990: l’impresa può iniziare l’attività dalla data di presentazione della segnalazione alla pubblica amministrazione.

Ordinario: nei casi in cui l’impresa debba presentare preventivamente un’istanza alla pubblica amministrazione: l’attività di produzione di beni/prestazione di servizi potrà quindi iniziare solo a seguito del rilascio di un’autorizzazione da parte della pubblica amministrazione.

Chi gestisce il Suap

Le funzioni del Suap possono essere esercitate:

direttamente dai comuni che si sono accreditati al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in forma singola o associata (comuni accreditati);

tramite la Camera di Commercio territorialmente competente in caso di delega da parte dei comuni (comuni deleganti). Come inviare una Scia

Se non vi sono adempimenti di pertinenza anche del Registro Imprese ma la denuncia riguarda unicamente il Suap, la Scia può essere presentata utilizzando il portale impresainungiorno.gov.it attraverso i seguenti passaggi:

1. Verificare che il Comune di riferimento sia accreditato, delegante o silente consultando il portale impresainungiorno.gov.it . Questa prima verifica è fondamentale per individuare il corretto canale di trasmissione con cui inviare la segnalazione

se il Comune è tra quelli accreditati, per poter inviare la Scia è necessario collegarsi sul portale del Suap del Comune di riferimento;

se il Comune è tra quelli in delega alla Camera di Commercio territorialmente competente, la Scia è inviata attraverso il portale impresainungiorno.gov.it.

II^ Parte – Procedimenti attivabili con lo Sportello unico attività produttive

Agricoltura, allevamento, pesca e attività estrattive

 Allevamento

 Vendita di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli

 Vendita di latte crudo tramite distributori automatici

 Attività nel settore della riproduzione animale

 Attività di produzione primaria di alimenti

 Agriturismo

 Altre attività nell'ambito dell'agricoltura, allevamento, pesca e attività estrattive

Industria e artigianato

 Acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori e piercers

 Taxi, noleggio veicoli con conducente

 Noleggio autobus con conducente

 Rimesse e parcheggi

 Noleggio senza conducente (autoveicoli, cicli, moto)

 Laboratori artigianali alimentari (gelaterie, pizzerie al taglio, creperie, etc.)

 Panifici

 Molini

 Tintolavanderie e lavanderie a gettone

 Attività produttiva (industriale, manifatturiera, altre attività artigianali, ecc.)

 Attività di deposito merci

 Attività nel settore dei mangimi

 Attività del settore alimentare che trattano alimenti di origine animale (Reg. CE 852/2004 e CE 853/2004)

 Attività nel settore dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati (Reg. CE 1069/2009) o Commercio, turismo e servizi

 Esercizio di vicinato

 Media struttura di vendita

 Grande struttura di vendita di tipologia G1

 Grande struttura di vendita di tipologia centro commerciale (G2-GACP)

 Grande struttura di vendita

 Merci ingombranti

 Vendita Straordinaria di Liquidazione

 Spacci interni

 Parafarmacia

 Vendita al dettaglio per corrispondenza, TV e altri sistemi di comunicazione

 Vendita per mezzo di distributori automatici

 Vendita presso il domicilio del consumatore

 Commercio su aree pubbliche su posteggio (di Tipo A )

 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (di Tipo B)

 Commercio elettronico al dettaglio

 Attività di commissionario, mandatario e astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici

 Vendita di cose usate, antiche o oggetti d'arte di pregio o preziose

Attività di servizio e professionali (quali ad esempio: Direttore/Istruttore di tiro a segno, Attività di "fochino", Attività funebre, Attività fotografica, etc.)

 Direttore/Istruttore di tiro a segno

 Attività di "fochino"

 Attività funebre

Impianti di distribuzione di carburanti

Vendita di giornali e riviste

Somministrazione di alimenti e bevande

 Bar / ristorante / pizzerie / osteria etc.

 Annessa a circoli con caratteristiche di ente non commerciale, aderenti ad Enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

 Annessa a circoli con caratteristiche di ente non commerciale, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

 Al domicilio del consumatore

 Esercizi interni a particolari strutture o attività

 Per mezzo di distributori automatici

 Temporanea in occasione di sagre fiere e manifestazioni temporanee

 Attività di trasformazione e/o somministrazione di alimenti in stabilimenti (compresi gi impianti di macellazione), laboratori, centri di cottura

 In strutture di vendita all'ingrosso

Sale giochi

Sala scommesse e VLT

Sale da ballo, scuole di ballo, cinema e teatri

 Sale da ballo, discoteche, trattenimenti danzanti

 Cinema e teatri (per le manifestazioni teatrali è sufficiente l'agibilità ex art. 80 TULPS)

 Scuola di ballo (provvista di strutture per lo stazionamento del pubblico)

Strutture sportive e di intrattenimento

 Impianto natatorio destinato ad un'utenza pubblica (piscina)

 Acquascivolo e acqua parco

 Manifestazione sportiva in locali/impianti

Spettacoli pirotecnici

Pubblico spettacolo, trattenimenti pubblici, spettacoli viaggianti (giostre, luna park, circhi, attrazioni varie)

 Attività di spettacolo viaggiante (giostre, luna park, circhi, attrazioni varie)

 Registrazione e assegnazione codice identificativo delle attività dello spettacolo viaggiante

 Spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni

 Piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo nelle aree esterne di pertinenza del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o Strutture ricettive

 Albergo, Hotel, Villaggio-Albergo, Residenza Turistico-Alberghiera, Albergo diffuso

 Campeggio/Villaggio turistico

 Ostello

 Affittacamere/Attività ricettiva in esercizio di ristorazione

 Bed & breakfast

 Unità abitative ammobiliate ad uso turistico

 Rifugi Alpini e Escursionistici

 Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (non classificate)

 Casa per ferie/Centro vacanze

 Residenze rurali (country house)

 Residence

 Casa religiosa

 Centro soggiorno studi

 Foresteria

 Residenze d'epoca

 Stabilimenti balneari

 Agriturismo

Iniziative promozionali

Agenzia d'affari

Cambiavalute

Attività di produzione, importazione, distribuzione e gestione di apparecchi automatici ed elettronici da trattenimento

Giochi leciti e/o Installazione di new slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento o Commercio di prodotti fitosanitari

Magazzini Generali

Attività di deposito di alimenti

Attività di trasporto di alimenti

 Attività di trasporto di alimenti con mezzi propri

 Attività di trasporto di alimenti per conto terzi o Gestori telefonia mobile o Agenzia di viaggio o Altre attività commerciali e di servizi o Sanità/Sociosanitario/Assistenziale

 Strutture sanitarie

Edilizia, Ambiente, Altri adempimenti

III^ Parte

La disciplina delle attività produttive dopo il D.Lgs. n. 222 del 25/11/2016, cosiddetta SCIA 2

 Tabella A allegata al decreto: i procedimenti amministrativi ed i titoli abilitativi necessari per l'avvio delle attività nei seguenti settori:

 attività commerciali e assimilabili: commercio su area privata e commercio su area pubblica; somministrazione di alimenti e bevande; strutture ricettive e stabilimenti balneari; spettacoli e intrattenimenti; sale giochi; autorimesse; distributori di carburanti; officine di autoriparazione; acconciatori ed estetisti; panifici; tintolavanderie; arti tipografiche, fotografiche ecc.;

 edilizia: ricognizione degli interventi edilizi, regime amministrativo di riferimento: permesso di costruire, Cila, Scia e attività libere; ambiente: i procedimenti riguardanti l'Aia (autorizzazione integrata ambientale), la Via (valutazione di impatto ambientale), l'Aua (autorizzazione unica ambientale); le emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti, l'inquinamento acustico, gli scarichi idrici, le dighe ecc.

I titoli abilitativi sono i seguenti:

la segnalazione certificata di inizio attività (Scia);

Scia unica

Scia condizionata

 l'autorizzazione espressa;

 il silenzio-assenso;

 la comunicazione

IV^ Parte – La Modulistica unica approvata dalla Conferenza unificata Governo, Regioni e Enti Locali

 Adozione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze – Accordo Repertorio atti 46/CU del 4 Maggio 2017

 Accordo del 06/07/2017 con il quale è stato dato seguito al lavoro di semplificazione della modulistica da parte del Governo

V^ Parte – La Normativa Regionale

Atteso che la riforma del titolo V della Carta Costituzionale ad opera della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 prevede la potestà legislativa concorrente da parte delle Regioni durante il seminario saranno effettuati dei focus specifici a seconda della Regione di appartenenza degli iscritti

VI^ Parte

Gli adempimenti dei Comuni in materia di mercati e fiere - Decreto – Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - Proroga e definizione di termini – Art. 6, comma 8, proroga al 2018 delle scadenze delle concessioni per il commercio su aree pubbliche

 Il Decreto Legislativo n. 147 del 6 agosto 2012 di riforma del D.Lgs. 59/2010 (c.d. Direttiva Bolkestein) e la Circolare del Ministero per lo Sviluppo Economico del 12.09.2012 n. 3656

 Le novità delle leggi 106, 111, 148, 214 del 2011 e dei Decreti Legge n. 1 del 24.01.2012 e n. 5 del 09.02.2012

 La Legge Madia n. 124 del 7 agosto 2015

 I Decreti Madia 126 e 127 del 30 giugno 2016 su scia e conferenza di servizi

 Il Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016, cosiddetta SCIA 2

 Commercio sulle aree pubbliche concessione ed assegnazione dei posteggi :

 Conferenza Unificata del 5 luglio 2012: criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche

 Documento unitario delle Regioni e delle Province Autonome del 13 Gennaio 2013 per l’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2010, in materia di aree pubbliche

 Conferenza Unificata del 16/07/2015: Accordo sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici

 Documento unitario delle Regioni e Province Autonome concernente «Linee applicative dell’intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche» del 3 agosto 2016

 Modelli e fac-simili di bando e domande per partecipare alle pubbliche selezioni per la concessione dei palteatici

 Adempimenti necessari per poter programmare e ripensare, in chiave moderna e sicura, il settore dei mercati, fiere e posteggi isolati, in vista delle evidenze pubbliche indicate

 Altri adempimenti da effettuare nell’immediato, da parte di ogni Comune, nel rispetto della normativa sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990

 Decreto – Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - Proroga e definizione di termini – Art. 6, comma 8, proroga al 2018 delle scadenze delle concessioni per il commercio su aree pubbliche

VII^ Parte - Autorizzazione unica ambientale

 Autorizzazione Unica Ambientale: le principali novità introdotte dal DPR 13 marzo 2013, n. 59

 L’ambito di applicazione dell’Aua: principali definizioni previste nel regolamento di applicazione

 Contenuto dell’Aua: atti sostituiti e rapporto con le precedenti autorizzazioni

 Titoli abilitativi sostituiti dall’Aua

 Procedura per il rilascio dell’Aua

 Contenuti dell’Aua

 Raccordo tra Aua e altri riferimenti normativi

 Il ruolo dei Suap: dal DPR 160/2010 al Regolamento AUA

 Che cos’è l’Aua - Chi la può chiedere - A chi si chiede - Quando chiederla - Durata e rinnovo – Quando non si può chiederla

VIII^ Parte – Le ultime novità

 Escape Room – Parere Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 365359 del 07/09/2017

 Prodotti alcolici – Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 09/10/2017, Prot. RU 113015, avente ad oggetto «D.Lgs. n. 504/95. Art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di prodotti alcolici. Esclusione dall’obbligo di denuncia. Campo di applicazione»

 Le modifiche apportate alla legge 241/1990 dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Docente: Dr. Domenico Giannetta Comandante Polizia Locale - Specialista in Organizzazione e Gestione della Sicurezza Urbana - Esperto Protezione Civile – Sportello Unico Attività Produttive

Modalità d’iscrizione: