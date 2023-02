Come realizzare un fumetto: corso gratuito di formazione a Brindisi

BRINDISI - Prende vita il corso di fumetto proposto da Formavobis, scuola di lingue e non solo. Oggi, Mercoledì 8 febbraio, alle ore 18,00 in via Dalmazia 31C si svolgerà la lezione aperta di Fumetto, gratuita e offerta alla cittadinanza. Una grande novità per il territorio brindisino che permette a ragazzi e ad adulti di esprimere la propria creatività dando vita a storie fantastiche o reali.

Che cos’è il fumetto? È l’incontro tra immagine e parola, disegno e linguaggio. “Il fumetto rientra in quel gruppo di strumenti comunicativi di cui fanno parte i media più diffusi come la radio, la televisione e i giornali” (Umberto Eco) .Nato come fenomeno culturale del tutto marginale, si è via via ritagliato uno spazio sempre più importante all’interno della società, assumendo un proprio linguaggio e dei propri mezzi espressivi, sviluppando vari stili, gusti e tradizioni;

Il corso sarà tenuto da Pierpaolo Putignano, fumettista d’eccellenza sul territorio pugliese e nazionale. Pierpaolo, impegnato in lavori di grande prestigio, farà entrare il corsista nel mondo del fumetto, racconterà aneddoti e trucchi, riuscirà a trasmettere gli strumenti e le strategie per creare una storia a fumetti. Appuntamento oggi alle 18,00 in via Dalmazia 31C.