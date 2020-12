Salute ed erbee spontanee, l'utilizzo alimentare in un webinar

BRINDISI- Si svolgerà in streaming venerdì 4 dicembre alle 19 un seminario sulle erbe spontanee coorganizzato da Cicloamici Fiab Mesagne, Fiab Villa Castelli Trulli e Ulivi, itinerari lenti della Murgia Messapica, Bicilona. Lo strumento è quello della piattaforma meet che consente un contatto audio e video diretto tra i partecipanti. E’ possibile partecipare pigiando il link: https://meet.google.com/nwu-btvj-aaz

Accade spesso che nei periodi di crisi si sviluppino nuove idee e interessanti pratiche. Il naturalista fiorentino Giovani Targioni Torzetti nel 1767 scrisse il libro “De Alimenti Urgentia” che spiegava come far fronte alle carestie facendo ricorso alle erbe spontanee. Da questo trattato discende la “Alimurgia” la scienza che studia le piante selvatiche edibili ed i loro benefici sulla salute. Così questa crisi pandemica può rappresentare una occasione per riscoprire la pratica sportiva all’aria aperta e anche conoscere la ricchezza paesaggistica e botanica del territorio. Magari con il doppio fine di conoscere e utilizzare a fini elementari piante nutritive, salutari e senza trattamenti chimici.

Il “contadino professore” Felice Suma grande appassionato e conoscitore di botanica e biodiversità introdurrà all’utilizzo alimentare delle erbe spontanee dal riconoscimento in campo alla individuazione delle proprietà salutari e nutritive e alle ricette culinarie della tradizione.

