Il food-cost: conoscere la propria terra per salvaguardare il mondo

CEGLIE MESSAPICA – Le tecniche di analisi della gestione delle imprese della ristorazione e del turismo nell’ottica del risparmio dell’energia e dei costi e, quindi, del rispetto dell’ambiente saranno al centro della penultima masterclass di alta formazione del progetto Horizon, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dal Comune di Ceglie Messapica in collaborazione con l’associazione “Dante Alighieri Ets”.

Martedì 17 ottobre 2023, con inizio alle ore 9 presso la Med cooking school di Ceglie Messapica, tecnici ed esperti del settore si confronteranno sul “food-cost” per capire come acquisire consapevolezza nei confronti dell’ambiente, adottando - nella propria impresa turistico-alberghiera -abitudini sostenibili volte al risparmio energetico e alla riduzione del proprio impatto ambientale.

È per questo che occorrono strumenti sempre più affinati ed è necessaria grande attenzione per soddisfare i propri bisogni senza gravare sulle risorse del pianeta. Il job day vedrà gli interventi di Nicola Di Munno (componente Aifbm Italia e director sales), Davide Greco (presidente Grecìa Salentina esperto Green e Sostenibilità), Domenico De Mattia (nutrizionista, storyteller e presidente Alia Fastigia), Barbara Politi (giornalista e food&ambassador), Marzia Castronuovo e Daniela Dimitri (referenti Arpal Puglia). Seguirà lo show cooking con l’executive chef Gianni Boccomino.

Le Masterclass di Horizon rappresentano un’occasione unica per esplorare la ricchezza e la diversità del food, trattando temi che spaziano dall’arte culinaria alla sostenibilità, dalla valorizzazione dei prodotti locali all’innovazione gastronomica. Per ulteriori informazioni e per partecipare alle Masterclass di Horizon, è possibile recarsi presso l’orientation desk sito in Corso Garibaldi n.35, a Ceglie Messapica, oppure compilare l'apposito form online.