Centro provinciale istruzione adulti nel Brindisino: aperte le iscrizioni

Il Cpia (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Brindisi ha aperto le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022. Presso le varie sedi provinciali si potranno svolgere, in orario pomeridiano, i seguenti corsi: Corsi di alfabetizzazione (per stranieri e adulti italiani) per il conseguimento delle certificazioni A1-A2 e B1; Corsi di Primo Livello – Primo Periodo Didattico, per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media); Corsi di Primo Livello – Secondo Periodo Didattico, per il conseguimento della Certificazione delle competenze del Primo Biennio obbligatorio; Corsi Brevi e Modulari di Informatica e di Inglese per il conseguimento delle relative certificazioni

Il Cpia intende interpretare i bisogni di italiani e di stranieri che abbiano compiuto 16 anni ed intendono immergersi nel mondo dell’istruzione, per i più svariati motivi che vanno dal procurarsi il permesso di soggiorno, al voler conseguire il diploma di fine ciclo (ex licenza media) o alla voglia di mettersi in gioco, nell’ottica di accrescere le proprie competenze, in ogni momento della propria vita. L’istruzione e la formazione sono un biglietto da visita vincente, laddove le competenze acquisite garantiscono una migliore ed opportuna integrazione tra culture diverse, oltre che un possibile inserimento lavorativo.

l Cpia di Brindisi, con le sue 7 sedi dislocate sul territorio provinciale, offre a tutti coloro che lo desiderano una possibilità di studio altamente qualificato e il perseguimento di obiettivi importanti per l’affermazione sociale e lavorativa, da raggiungere grazie alla flessibilità organizzativa e didattica posta in essere dal personale scolastico.

Le singole sedi del Cpia, dislocate nella provincia di Brindisi sono le seguenti: Brindisi, Ipsss “Morvillo Falcone” - Via G.M. Galanti, 1; Casa Circondariale di Brindisi - Via Appia, 131; Carovigno, “Istituto Comprensivo Carovigno” - Via Santa Sabina 275; Fasano, I.S.S.S. “Gaetano Salvemini” – Via Pacinotti, 8; Francavilla Fontana, Primo I.C. Francavilla Fontana - Via B. Forleo, 1; Latiano, Cpia Latiano - Via Giovanni XXIII, 17; Mesagne, IISS “Epifanio Ferdinando” - Via Eschilo, 1.

Amministrativi e docenti sono a disposizione nelle sedi, in orario pomeridiano dal lunedì al giovedì, per iscrizioni e qualsiasi chiarimento. Le iscrizioni sono possibili anche on line dal sito www.cpiabrindisi.edu.it – Servizi on line iscrizioni. Il Centro Direzionale e amministrativo, a cui fanno capo le 7 sedi e la rete delle scuole serali del secondo grado, è ubicato in Via Dalmazia 1, a Brindisi.