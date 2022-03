Nissolino Corsi sede di Brindisi indice 65 borse di studio per studenti meritevoli

BRINDISI - “Alcuni sognano il successo, altri si attivano per raggiungerlo” è questo il claim che guida Nissolino Corsi, tra le scuole leader in tutta Italia per la preparazione ai concorsi militari – Forze Armate e Forze di Polizia.

Il suo metodo di studio è uno dei migliori alleati per superare tutte le prove di selezione grazie ad una formazione mirata che combina lezioni in presenza e online, certificazioni informatiche e linguistiche, editoria specializzata, e ovviamente la preparazione atletica.

Grazie ad una expertise di oltre trent'anni di attività, migliaia di giovani sono stati aiutati a raggiungere il loro obiettivo: indossare la divisa.

Perché scegliere Nissolino Corsi?

Nelle oltre 70 sedi in altrettante città italiane è possibile ricevere consigli utili sulle reali possibilità di carriera, scoprendo i concorsi militari a cui è possibile partecipare in base alle proprie attitudini e conoscenze scolastiche, alle proprie caratteristiche psico-fisiche e alle singole aspettative. Dopo la prima consulenza preliminare, totalmente gratuita, sarà creato un percorso didattico ad-hoc per il superamento delle prove concorsuali.

Successivamente non si potrà non passare in rassegna il metodo di studio che si basa sul connubio fra tradizione ed innovazione. Nissolino Corsi si serve di tutor altamente qualificati che forniscono ai corsisti le nozioni necessarie al superamento delle prove attraverso un percorso di studio che è costruito sulla base dei programmi concorsuali; in questo modo lo studente può concentrarsi solo sulle materie e sugli argomenti oggetto d’esame.

I corsi di preparazione possono essere frequentati presso uno dei centri Nissolino Corsi presenti in tutta Italia, oppure in modalità e-learning (solo per alcuni concorsi).

Il supporto completo al corsista

Per arrivare pronti e preparati al giorno dell'esame è molto importante effettuare la simulazione preliminare, ecco perché lo studente potrà esercitarsi costantemente sui test di cultura generale, sui test psico-attitudinali, sulla composizione dell’elaborato d’italiano e sulle tesi delle prove orali; in questo modo acquisirà sicurezza e consapevolezza nella gestione del tempo.

Le simulazioni sono basate sulla trentennale esperienza nel settore e adottano gli stessi criteri dei concorsi militari, al fine di creare il medesimo ambiente che il corsista troverà il giorno delle prove.

La parte teorica e di preparazione prevede lo studio su appositi supporti didattici tradizionali e multimediali che la Nissolino Corsi realizza per potenziare il modulo di studio e approfondimento volti al superamento dei concorsi militari.

Lo studente sarà accompagnato anche in ottica di preparazione alle prove fisiche, grazie alla presenza di personal trainer altamente specializzati, all’interno di centri sportivi dotati di piste di atletica regolamentari e di palestre adeguate, fornite di tutta l’attrezzatura necessaria.

Infine, ma non per ordine di importanza, Nissolino Corsi si fa carico di risolvere ogni problematica e insolvenza di ordine burocratico.

Borse di studio

L'associazione Assoriente ha chiesto alla Nissolino Corsi l'istituzione di alcune borse di studio a copertura totale e parziale dei corsi di preparazione ai concorsi militari. L'ente di formazione, dunque, ha messo a disposizione un budget di oltre 1milione e 300 mila euro per 65 borse di studio. Gli studenti più meritevoli che decideranno di svolgere delle prove selettive potranno accedere a tale possibilità entro il 31 Marzo 2022 (link: https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/).

La sede di Brindisi della Nissolino Corsi si trova in Corso Giuseppe Garibaldi, 53, Brindisi e la si può raggiungere in auto, o in treno dalla Stazione Centrale dopo una breve passeggiata nel bellissimo Corso Garibaldi.

Cliccando sul link precedente si potrà ricevere una consulenza gratuita o ricevere informazioni dopo aver compilato il modulo di richiesta informazioni presente in pagina.