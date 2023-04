Al via il nuovo corso di comunicazione efficace del progetto "Case di quartiere"

BRINDISI - Torna a svolgersi il corso di comunicazione efficace del progetto del Comune di Brindisi, intitolato Case di quartiere.

Il primo incontro si svolgerà presso la Casa della musica nell’ex convento Santa Chiara, il 26 aprile dalle ore 16,30 alle 19,00. Sarà dedicato alla comunicazione con i media, cioè a tutte le attività che riguardano l’ufficio stampa, tradizionale e online.

A seguire, il 3 e 10 maggio, sempre alla stessa ora, ma presso Molo 12, la casa di quartiere di Palazzo Guerrieri, gli appuntamenti saranno incentrati su grafica per i social network con l’utilizzo di piattaforme online di progettazione “facile” come Canva che rappresentano la soluzione ideale per chi vuole creare contenuti grafici di qualità in modo semplice e veloce, senza dover imparare complessi software di design.

Il corso di comunicazione efficace è alla sua terza edizione e basa i suoi contenuti su un ascolto costante degli Enti gestori delle Case di Quartiere e delle loro comunità. In questo caso si risponde all’esigenza di fornire le competenze di base necessarie a qualsiasi organizzazione per gestire la propria immagine: l’ufficio stampa (come impostare i rapporti con i media, preparare un comunicato per la stampa, realizzare una medialist, ecc.) e la grafica social (template, guide, elementi chiave), una particolare forma di comunicazione ormai imprescindibile che ha le caratteristiche di essere rapida e quotidiana e va gestita anche in mancanza di un social media manager.

I partecipanti potranno apprendere teorie e tecniche per avere dimestichezza con nuovi strumenti comunicativi del lavoro del comunicatore.

Il corso, aperto a tutti i cittadini, è tenuto da Serena Mingolla e William Vesnaver del team comunicazione di Case di Quartiere, Progetto realizzato dal Comune di Brindisi nell’ambito del Por Puglia Fesr-Fse 2014-2020 – Asse Prioritario III - Azione 3.2. – Asse prioritario IX - Azione 9.3. Programma regionale “Pugliasocialein” Hub di Innovazione sociale.