“Onore al merito”: 800 borse di studio per la preparazione ai concorsi in divisa

BRINDISI - Grazie ad Assorienta, Nissolino Corsi sede di Brindisi premierà ragazzi e ragazze meritevoli con 800 borse di studio per la preparazione ai concorsi in divisa, che andranno a coprire il costo totale o parziale dei percorsi di studio - in presenza o da remoto - per l’anno accademico 2022/2023.

Per presentare la domanda di partecipazione alla quarta edizione del concorso “Onore al merito” sarà necessario accedere al link https://www.nissolinocorsi.it/bando-concorso-onore-merito/ e cliccare sul pulsante “Presenta la Domanda”. In seguito bisognerà compilare - in tutte le sue parti - il modulo d’iscrizione, facendo attenzione a selezionare la città in cui si vorrà concorrere per l’assegnazione delle 800 borse. La richiesta può essere presentata fino a domenica 15 Maggio 2022.

Come partecipare al concorso, alcune linee guida

Prima di ogni cosa è opportuno leggere attentamente il bando di concorso presente in pagina, e selezionare Consulta e Scarico il bando di concorso “Onore al merito”.

Le 800 bore di studio sono così suddivise:

- 484 borse di studio (162 totali; 322 parziali) distribuite nei centri Nissolino Corsi presenti sul territorio nazionale

- 316 borse di studio (80 totali; 236 parziali) per i corsi in live streaming in determinate città non coperte dai centri Nissolino Corsi.

Per usufruire della borsa di studio a copertura totale bisognerà raggiungere un punteggio minimo di 70/100 alla prova scritta di cultura generale, 80/100 alla prova scritta di livello e logica, e il giudizio di idoneità al colloquio motivazionale-attitudinale.

Al fine di partecipare al concorso “Onore al merito” è necessario possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il 26° di età al 31 Maggio 2021; oltre che essere in possesso del diploma di maturità, che potrà comunque essere conseguito entro la fine dell’anno scolastico 2022/2023.

Per superare il concorso bisognerà affrontare tre prove:

- Prova scritta di cultura generale: attraverso l’app Nissolino Corsi, dalle ore 09:00 del 16 maggio fino alle ore 00:00 del 22 Maggio 2022

- Prova scritta di livello e logica: attraverso l’app Nissolino Corsi, dalle ore 09:00 del 16 maggio fino alle ore 00:00 del 22 Maggio 2022

- Colloquio motivazionale-attitudinale: a partire da martedì 24 maggio 2022

I vincitori delle borse di studio - totali o parziali - per ciascun centro Nissolino Corsi, potranno frequentare il corso di preparazione con relativo tutoraggio in aula e accedere a tutti i supporti didattici: quaderni di classe e piattaforma eLearning. Il corso dura un anno a partire da Settembre 2022.

I vincitori delle borse di studio - totali o parziali - per le città non coperte dai centri Nissolino Corsi, invece, potranno frequentare il corso di preparazione in live streaming (in diretta da remoto) e accedere ai supporti didattici già citati. Anche in questo caso il corso dura un anno a partire da Settembre 2022.

Per ogni evenienza è possibile recarsi presso la Nissolino Corsi di Brindisi, collocata in Corso Giuseppe Garibaldi 53, o accedere al sito tramite cui ricevere una consulenza gratuita o specifiche informazioni, dopo aver compilato il modulo di richiesta info presente in pagina.