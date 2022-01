Parte un corso gratuito e online di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

BRINDISI - Conoscere le indicazioni per tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro è un elemento essenziale, soprattutto per chi si predispone a svolgere specifiche professioni. Ora è possibile conoscere le nozioni principali grazie all'attivazione di un corso in modalità fad (formazione a distanza asincrona); ciò significa che per i partecipanti le lezioni si potranno seguire "in differita", ovvero quando ognuno di loro avrà la possibilità di farlo, ma sempre nel lasso di tempo indicato in fase di iscrizione.

L'annuncio è rivolto ai disoccupati dai 18 ai 55 anni e studenti dai 16 ai 55 anni. Per lo svolgimento delle lezioni basterà essere muniti di pc e di una connessione internet. L'iscrizione al corso è totalmente gratuita e la sua ultimazione rilascia un attestato di partecipazione spendibile sul curriculum.

Per iscrizioni o maggiori info:

mail: fadlabsicurezza@gmail.com

cell. 3924654241