Specialisti della cucina a bordo delle navi da crociera: corso di formazione gratuito

Sono aperte le iscrizioni al "Corso ITS Culinary and Management Specialist on Board" che si terrà a Brindisi presso l'Istituto Alberghiero "Sandro Pertini". Il corso nasce dalla collaborazione con Costa Crociere SpA, il Comune di Brindisi e l'Ipeoa Sandro Pertini di Brindisi ed è finanziato dalla Regione Puglia e dal Ministero dell'Istruzione.

Il corso di alta specializzazione è rivolto a coloro che vogliono diventare Specialisti della cucina a bordo delle navi da crociera o nel campo della valorizzazione dell'enogastronomia nelle imprese della ristorazione. I percorsi Its sono gratuiti, a numero chiuso e ad essi si accede dopo aver superato una selezione iniziale.

La durata del corso è di 2000 ore complessive, distribuite su due annualità e così suddivise: 1080 ore dedicate alla didattica laboratoriale d'aula, a case studies in laboratorio e/o in contesti lavorativi, attività seminariali, visite didattiche e di studio, project work; 920 ore dedicate all’attività di stage. L'orario giornaliero potrà variare dalle 5 alle 8 ore.

Le docenze saranno svolte per almeno il 60 per cento del monte ore complessivo da esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, di particolare esperienza e competenza, mentre la restante quota del 40 per cento sarà prevalentemente curata da professori delle Università della Puglia. A conclusione del percorso, con il superamento dell'esame finale, si conseguirà il Diploma di Tecnico Superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive rilasciato dal Ministero dell'Istruzione, corrispondente al 5° Livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.C.M 25 gennaio 2008. Tanti e importanti gli sbocchi occupazionali offerti ai ragazzi che supereranno l'esame finale.

Obiettivi formativi del corso

Il "Tecnico superiore" conosce l'organizzazione della cucina della nave da crociera e conosce le tecniche di base delle preparazioni nelle varie partite di cucina sotto la guida dei responsabili. Conosce e rispetta la normativa di igiene e dei compiti fondamentali relativi alla sicurezza a bordo. Utilizza le attrezzature, strumenti e prodotti tipici della cucina. Ha alta resistenza allo stress. Ha buona conoscenza della lingua inglese, anche professionale. Egli fa parte del team dei responsabili per la pianificazione, l'organizzazione e la conduzione dei servizi ristorativi e garantisce, in assistenza al management, il rispetto degli standard di qualità.

Curriculum e Profilo professionale

Il cuoco di bordo è una figura professionale legata al mondo della nautica sempre più richiesta nel mercato del lavoro; è il cuoco di bordo che nei livelli superiori diventa chef di bordo. Generalmente questa figura lavora sulle navi mercantili, da crociera o sulle navi traghetto pertanto deve conoscere la struttura e l'organizzazione di bordo. Lavora prevalentemente all'interno della cucina della nave di cui conosce l'organizzazione e le tecniche basilari delle preparazioni nelle varie partite di cucina. Essendo Costa Crociere l'unica compagnia di crociere battente bandiera italiana, è fondamentale che il profilo in oggetto gestisca i processi produttivi nell'ambito di specializzazioni e peculiarità propri del "Made in Italy", oltre alla cucina internazionale che rappresenta lo standard per il format crocieristico.

Competenze in uscita

Elevate competenze relazionali e di marketing al fine di promuovere presso il pubblico di crocieristi moderni format degustativi anche a catalogo. La figura è dunque in grado di operare su due diversi versanti: da un lato, presidia l'attività di produzione e dall'altro promuove

l'attività turistica. Pertanto, conosce le tendenze del gusto e della cultura della dieta mediterranea e salutista, sulle quali è in grado di progettare eventi, festival e manifestazioni in grado di attrarre le nuove generazioni di food lovers, di offrire esperienze multisensoriali e di aumentare la riconoscibilità dell'azienda (e, in un'ottica territoriale) della destinazione. Innovativa la sua capacità strategica e gestionale tesa ad individuare e implementare modelli di business innovativi e nuovi format ristorativi finalizzati alla valorizzazione della cultura del gusto, alle tradizioni e alle specificità enogastronomiche del territorio.

La partenza dei corsi è prevista a fine ottobre 2021. La Segreteria è a disposizione telefonicamente allo 0832-700664 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00. Numerose le testimonianze di giovani che, dopo aver frequentato questi corsi, hanno trovato un ottimo inserimento nel mondo del lavoro. Un'opportunità imperdibile che rientra nell'ambito delle attività di orientamento.