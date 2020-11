Covid-19: come comportarsi in azienda, il webinar di Confartigianato

BRINDISI- In questo difficile periodo, raccogliendo le segnalazioni di molte imprese, la Confartigianato ha messo a punto un vademecum su “cosa fare in caso di….”: sarà presentato in un webinar gratuito che si svolgerà questo pomeriggio dalle 16 al seguente link https://webinar23novembre.salesjet.io/moduloiscrizione?email=teodoropiscopiello%40gmail.com

La guida si propone di dare alle imprese, con chiarezza e semplicità, un’indicazione su come occorre comportarsi in presenza di contatti a rischio, contagio di personale, clienti etc.

La casistica è molto ampia e spesso fonte di confusione. Importante segnalare come il documento sia stato messo a disposizione per la condivisione con il Dipartimento di prevenzione della Asl della Regione Puglia. Il documento sarà riservato alle imprese di Confartigianato che potranno averne una copia da consultare in qualsiasi momento. Iscrivendosi al link si avranno indicazione su come partecipare al webinar